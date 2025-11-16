Inseparáveis! Dupla que reergueu o Vitória está de volta à Série A

Zeca e Iury Castilho se reencontraram no Coritiba - Foto: Divulgação | Coritiba

Zeca e Iury Castilho seguem escrevendo uma história que, para muita gente, já beira o improvável. A dupla — que foi símbolo de uma das fases mais marcantes do Vitória nos últimos anos— alcançou, neste sábado, 15, o terceiro acesso consecutivo à Série A, agora com a camisa do Coritiba. O feito raríssimo no futebol brasileiro começou no Barradão, em 2023.

Os dois fizeram parte do elenco que reerguiu o Leão da Barra, recolocou o clube na elite e ainda terminou com o título da Série B — o primeiro da história do time a nivel nacional. A história também se repetiu no ano passado, quando os dois se transferiram ao Mirassol, que também conquistou o acesso.

A trajetória no Coritiba também pode terminar em taça. Líder com 65 pontos, o Coxa depende apenas de si para se sagrar campeão na última rodada — contra o Amazonas, fora de casa.

A equipe perdeu a oportunidade de levantar o troféu com uma rodada de antecedência neste sábado ao apenas empatar em 0 a 0 com o Athletic, no Couto Pereira.

"Agradeço a Deus pela conquista desse acesso com o Coritiba. Quando o clube me procurou, sempre destacou que o principal objetivo era o acesso e, graças a Deus, a gente conseguiu alcançar isso. Fico feliz também por conquistar o meu terceiro acesso consecutivo, algo que marca a carreira de qualquer jogador. Agora temos o objetivo de conquistar o título", comentou Iury Castilho.

Além da dupla, Gustavo Coutinho também se destaca pelo terceiro acesso seguido. O atacante foi destaque nas campanhas por Atlético-GO, em 2023, e Sport, em 2024.