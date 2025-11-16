Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Haaland cala a Itália e garante Noruega de volta à Copa do Mundo

Haaland decide mais uma vez e empurra a Itália para um novo vexame nas Eliminatórias

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/11/2025 - 19:31 h
Haaland e Nusa comemoram gol da Noruega
Haaland e Nusa comemoram gol da Noruega -

A Itália até saiu na frente e deixou a situação menos vexatória, mas não resistiu à força da Noruega, que virou para 4 a 1 neste domingo, 16, e selou a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Os italianos precisavam de um improvável 11 a 0 para seguir com chances, mas acabaram encaminhados à repescagem.

Depois de um primeiro tempo dominante dos donos da casa e com gol de Esposito, o cenário mudou completamente após o intervalo. Nusa empatou logo no início da segunda etapa, desmontou o ritmo italiano e abriu caminho para o show norueguês. Haaland marcou duas vezes para virar, e Larsen fechou a conta nos acréscimos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A vitória carimba uma campanha histórica da Noruega, que encerra as Eliminatórias com 100% de aproveitamento e volta à Copa do Mundo após 28 anos. O nome do ciclo, mais uma vez, é Erling Haaland: o atacante chegou a 16 gols apenas nas Eliminatórias, soma 55 pela seleção e lidera a melhor geração norueguesa desde 1998.

Leia Também:

Inseparáveis! Dupla que reergueu o Vitória está de volta à Série A
Rebaixamento do Sport pode ajudar Bahia e Vitória em 2025; saiba como
Virada no STJD libera craque do Palmeiras para encarar o Vitória

Nas Eliminatórias africanas, quem fez história foi a República Democrática do Congo. Na final da repescagem continental, a equipe venceu a Nigéria nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e vai disputar uma vaga na Copa do Mundo 2026 na repescagem ao lado das outras seleções do mundo.

Jogadores da República Democrática do Congo
Jogadores da República Democrática do Congo | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os países já classificados para a Copa do Mundo

  • Canadá (país-sede), Estados Unidos (país-sede), México (país-sede).
  • Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai.
  • Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Catar, Arábia Saudita.
  • Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Costa do Marfim, Senegal.
  • Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Noruega.
  • Nova Zelândia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Coap do Mundo 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Haaland e Nusa comemoram gol da Noruega
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Haaland e Nusa comemoram gol da Noruega
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Haaland e Nusa comemoram gol da Noruega
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Haaland e Nusa comemoram gol da Noruega
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x