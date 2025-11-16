ESPORTES
Haaland cala a Itália e garante Noruega de volta à Copa do Mundo
Haaland decide mais uma vez e empurra a Itália para um novo vexame nas Eliminatórias
Por Lucas Vilas Boas
A Itália até saiu na frente e deixou a situação menos vexatória, mas não resistiu à força da Noruega, que virou para 4 a 1 neste domingo, 16, e selou a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Os italianos precisavam de um improvável 11 a 0 para seguir com chances, mas acabaram encaminhados à repescagem.
Depois de um primeiro tempo dominante dos donos da casa e com gol de Esposito, o cenário mudou completamente após o intervalo. Nusa empatou logo no início da segunda etapa, desmontou o ritmo italiano e abriu caminho para o show norueguês. Haaland marcou duas vezes para virar, e Larsen fechou a conta nos acréscimos.
A vitória carimba uma campanha histórica da Noruega, que encerra as Eliminatórias com 100% de aproveitamento e volta à Copa do Mundo após 28 anos. O nome do ciclo, mais uma vez, é Erling Haaland: o atacante chegou a 16 gols apenas nas Eliminatórias, soma 55 pela seleção e lidera a melhor geração norueguesa desde 1998.
Nas Eliminatórias africanas, quem fez história foi a República Democrática do Congo. Na final da repescagem continental, a equipe venceu a Nigéria nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e vai disputar uma vaga na Copa do Mundo 2026 na repescagem ao lado das outras seleções do mundo.
Os países já classificados para a Copa do Mundo
- Canadá (país-sede), Estados Unidos (país-sede), México (país-sede).
- Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai.
- Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Catar, Arábia Saudita.
- Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Costa do Marfim, Senegal.
- Inglaterra, França, Croácia, Portugal, Noruega.
- Nova Zelândia
