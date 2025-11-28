Deu Leão! Vitória vence Bahia e conquista título do Campeonato Baiano

Jogadores do Vitória comemorando gol no Estádio Pituaçu - Foto: Reprodução | TV BAHÊA

O Vitória é campeão do Campeonato Baiano Sub-15. Nesta sexta-feira, 28, o Rubro-Negro venceu o Bahia por 1 a 0, igualou o placar agregado em 1 a 1 e, em disputa de pênaltis, superou o maior rival por 4 a 1 em pleno Estádio Pituaçu.

Após o triunfo tricolor no jogo de ida pela vantagem mínima, o Leão da Barra precisava se superar na decisão — objetivo concluído com sucesso. O Vitória abriu o placar logo aos dez minutos de jogo com Geovane e segurou o resultado até o final do confronto.

Nas penalidades, a estrela do goleiro Clóvis Vinícius brilhou. O jogador defendeu uma das três cobranças desperdiçadas pelo Bahia e decidiu o título, com o meia Luis Gustavo convertendo o último pênalti e celebrando a conquista ao lado dos companheiros.

O Vitória fez uma campanha digna de campeão. Com 28 pontos conquistados na primeira fase, o Leão terminou na liderança do Grupo 1 e despachou Juazeirense, Jacobina e SSA FC no caminho até a grande final.