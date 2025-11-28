Não sobrou nada! Torcida esgota ingressos para Vitória x Mirassol

Torcida do Vitória esgotou ingressos para partida contra o Mirassol - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A torcida do Vitória vai novamente encher o Barradão. O clube anunciou nesta tarde de sexta-feira, 28, através das redes sociais, que os ingressos de todos os setores foram vendidos para a partida contra o Mirassol, no próximo sábado, 29, pelo Campeonato Brasileiro.

Durante a noite de quinta-feira, 27, o Vitória informou que restavam apenas entradas no setor cadeira para serem adquiridas, que também foram esgotadas. Vale lembrar que o Leão da Barra disponibilizou o setor visitante para os rubro-negros, após chegar em um acordo com o clube paulista.

Além disso, os sócios do Sou Mais Vitória também puderam ser novamente contemplados pela promoção 'Cupom Sócio SMV'. O jogo decisivo na briga do Rubro-Negro pela permanência na Série A terá novamente casa cheia.

Vitória x Mirassol

Com o Barradão lotado, o Vitória recebe o Mirassol neste sábado, às 16h. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série A.