Vitória ganha desfalque para partida contra o Mirassol; saiba quem é
Jogador rubro-negro recebeu punição do STJD
Por João Grassi
O Vitória terá um desfalque de última hora para a partida contra o Mirassol, neste sábado, 29, pela 36ª rodada do Brasileirão. O atacante Carlinhos, de 28 anos, recebeu suspensão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e por isso não estará à disposição da comissão técnica rubro-negra.
Carlinhos foi punido com dois jogos de suspensão, baseado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Ele foi expulso na derrota contra o Vasco e sua conduta foi considerada antidesportiva pelo STJD.
Como já cumpriu suspensão automática no clássico contra o Bahia, o centroavante perderá somente mais um compromisso. O zagueiro e capitão Lucas Halter também foi julgado, mas não sofreu nenhum tipo de punição. O processo dele foi arquivado.
Além da perda de Carlinhos, o Vitória foi multado em R$ 3 mil por atraso no retorno do intervalo no duelo com os cariocas. O clube foi punido com base no artigo 206 do CBJD.
