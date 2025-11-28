Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAIXA

Vitória ganha desfalque para partida contra o Mirassol; saiba quem é

Jogador rubro-negro recebeu punição do STJD

João Grassi

Por João Grassi

28/11/2025 - 15:44 h
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

O Vitória terá um desfalque de última hora para a partida contra o Mirassol, neste sábado, 29, pela 36ª rodada do Brasileirão. O atacante Carlinhos, de 28 anos, recebeu suspensão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e por isso não estará à disposição da comissão técnica rubro-negra.

Carlinhos foi punido com dois jogos de suspensão, baseado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Ele foi expulso na derrota contra o Vasco e sua conduta foi considerada antidesportiva pelo STJD.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como já cumpriu suspensão automática no clássico contra o Bahia, o centroavante perderá somente mais um compromisso. O zagueiro e capitão Lucas Halter também foi julgado, mas não sofreu nenhum tipo de punição. O processo dele foi arquivado.

Carlinhos, atacante do Vitória
Carlinhos, atacante do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Leia Também:

Não sobrou nada! Torcida esgota ingressos para Vitória x Mirassol
Ex-Bahia, Thaciano pede para não jogar pelo Santos na Vila Belmiro; entenda
Hora de secar: concorrentes do Vitória entram em campo nesta sexta

Punição por atraso

Além da perda de Carlinhos, o Vitória foi multado em R$ 3 mil por atraso no retorno do intervalo no duelo com os cariocas. O clube foi punido com base no artigo 206 do CBJD.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro Carlinhos ec vitória punição STJD

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Imagem ilustrativa
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Imagem ilustrativa
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Imagem ilustrativa
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x