Joia da base do Bahia, Kauê Furquim, é convocado para o Brasil Sub-17

Pivete de Aço do Bahia é convocado para amistosos da Seleção Brasileira Sub-17 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Pivete de Aço convocado! Após o término da Copa do Mundo Sub-17, o Bahia seguirá sendo representado na categoria. O jovem Kauê Furquim foi convocado pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci para defender a Seleção Brasileira nos dois amistosos contra o Paraguai, nos dias 8 e 11 de dezembro, no estádio Carfem, em Ypané, no Paraguai. É a primeira convocação do jogador desde que chegou ao Esquadrão.





Essa será a segunda etapa de preparação para o Sul-Americano Sub-17 2026, que acontecerá entre os dias 3 e 19 de abril. O local ainda não foi definido pela Conmebol. A primeira etapa ocorreu em julho, na Granja Comary.

Nesta próxima edição do Sul-Americano, a Seleção Brasileira defenderá o título conquistado de forma invicta em abril deste ano, na Colômbia, com a contribuição dos Pivetes de Aço Dell, Ruan Pablo e Athur Jampa.

Veja a convocação completa: