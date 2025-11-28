Menu
ESPORTES
BAHIA NA SELEÇÃO

Joia da base do Bahia, Kauê Furquim, é convocado para o Brasil Sub-17

Jovem de 16 anos disputará amistosos contra o Paraguai e se prepara para o Sul-Americano 2026

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

28/11/2025 - 19:48 h | Atualizada em 28/11/2025 - 20:13
Pivete de Aço do Bahia é convocado para amistosos da Seleção Brasileira Sub-17
Pivete de Aço convocado! Após o término da Copa do Mundo Sub-17, o Bahia seguirá sendo representado na categoria. O jovem Kauê Furquim foi convocado pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci para defender a Seleção Brasileira nos dois amistosos contra o Paraguai, nos dias 8 e 11 de dezembro, no estádio Carfem, em Ypané, no Paraguai. É a primeira convocação do jogador desde que chegou ao Esquadrão.

Essa será a segunda etapa de preparação para o Sul-Americano Sub-17 2026, que acontecerá entre os dias 3 e 19 de abril. O local ainda não foi definido pela Conmebol. A primeira etapa ocorreu em julho, na Granja Comary.

Nesta próxima edição do Sul-Americano, a Seleção Brasileira defenderá o título conquistado de forma invicta em abril deste ano, na Colômbia, com a contribuição dos Pivetes de Aço Dell, Ruan Pablo e Athur Jampa.

Veja a convocação completa:

Imagem ilustrativa da imagem Joia da base do Bahia, Kauê Furquim, é convocado para o Brasil Sub-17
| Foto: Divulgação / CBF

Tags:

Bahia EC Bahia Kauê Furquim seleção brasileira sub-17

