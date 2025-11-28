BAHIA NA SELEÇÃO
Joia da base do Bahia, Kauê Furquim, é convocado para o Brasil Sub-17
Jovem de 16 anos disputará amistosos contra o Paraguai e se prepara para o Sul-Americano 2026
Por Téo Mazzoni
Pivete de Aço convocado! Após o término da Copa do Mundo Sub-17, o Bahia seguirá sendo representado na categoria. O jovem Kauê Furquim foi convocado pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci para defender a Seleção Brasileira nos dois amistosos contra o Paraguai, nos dias 8 e 11 de dezembro, no estádio Carfem, em Ypané, no Paraguai. É a primeira convocação do jogador desde que chegou ao Esquadrão.
Essa será a segunda etapa de preparação para o Sul-Americano Sub-17 2026, que acontecerá entre os dias 3 e 19 de abril. O local ainda não foi definido pela Conmebol. A primeira etapa ocorreu em julho, na Granja Comary.
Nesta próxima edição do Sul-Americano, a Seleção Brasileira defenderá o título conquistado de forma invicta em abril deste ano, na Colômbia, com a contribuição dos Pivetes de Aço Dell, Ruan Pablo e Athur Jampa.
