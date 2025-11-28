Menu
DESFALQUE!

Meio-campo do Bahia sofre baixa de peso para encarar o Sport

Rogério Ceni terá de promover uma mudança no time titular

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

28/11/2025 - 21:11 h
Jean Lucas recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão
Jean Lucas recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão

O meio-campista Jean Lucas vai desfalcar o Bahia na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, 28, o camisa 6 do Esquadrão foi advertido com o terceiro cartão amarelo durante a partida contra o Juventude e cumprirá suspensão automática na partida contra o Sport.

Para o duelo, válido pela trigésima sétima rodada da Série A, na próxima quarta-feira, 3, às 20h, na Arena Fonte Nova, o técnico Rogério Ceni terá que promover uma mudança no meio de campo — principal base estrutural da equipe.

Leia Também:

Ronaldo salva, Bahia fica no empate e se complica na luta pelo G-5
Joia da base do Bahia, Kauê Furquim, é convocado para o Brasil Sub-17
Deu Leão! Vitória vence Bahia e conquista título do Campeonato Baiano

A propósito, é importante destacar que o setor está sofrendo nesta reta final do Brasileirão: o camisa 10, Éverton Ribeiro, volta aos poucos ao time titular após tratamento do câncer na tireoide; Caio Alexandre retornou de uma lesão que o deixou afastado dos gramados por quase três meses; e não poderá contar com Michel Araújo, que está fora da temporada.

Portanto, Rogério Ceni deve escolher entre Rodrigo Nestor e Erick para ocupar a posição de Jean Lucas no duelo contra o Sport, partida crucial para o Bahia na luta por uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

Bahia campeonato brasileiro desfalque Bahia Jean Lucas Rogério Ceni série a sport

