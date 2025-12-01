Veja quais cenários garantem o Bahia na fase de grupos da Libertadores

Libertadores 2026: veja os cenários para o Bahia avançar direto - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia já está garantido na edição de 2026 da Copa Libertadores da América, mas a fase que o Tricolor irá disputar ainda não está definida. A duas rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Rogério Ceni segue vivo na briga por uma vaga direta na fase de grupos — embora não dependa apenas de si.

A disputa do Bahia envolve dois eixos que se cruzam: a tabela do Brasileirão e o desfecho da Copa do Brasil. Hoje, existem cinco vagas diretas na Série A, mas esse número pode virar seis caso Cruzeiro ou Fluminense — ambos no topo da classificação — conquistem a Copa do Brasil. Se isso ocorrer, o G-5 vira G-6 (vaga direta) e o G-7 vira G-8 (pré-Libertadores).

Atualmente, o Bahia ocupa a sétima posição, com 57 pontos. Se permanecer assim até o fim, disputará a fase preliminar da Libertadores, que exige mais datas no calendário (quatro) e preparação antecipada. A segunda fase prévia está marcada para 18 e 25 de fevereiro.

Para garantir uma vaga direta na fase de grupos da edição de 2026 e, portanto, aliviar o calendário e o planejamento, o Bahia depende de dois cenários.

Cenários para o Bahia chegar à fase de grupos da Libertadores 2026

O que o Bahia precisa

Cenário A — Terminar no G-5

É a rota mais difícil, mas não impossível.

O Bahia precisa ultrapassar dois adversários entre Mirassol, Botafogo e Fluminense, dependendo das combinações de resultados.

Cenário B — Terminar em 6º (com vaga extra da Copa do Brasil)

É o cenário mais realista para a vaga direta.

O Bahia precisa finalizar o campeonato em 6º lugar e torcer para Cruzeiro ou Fluminense conquistarem a Copa do Brasil e abrirem a vaga adicional.

Análise dos concorrentes diretos

Mirassol (Quarto, 63 pts)

Jogos: Vasco (F) e Flamengo (C).

Para o Bahia alcançar o Mirassol, o time paulista precisa tropeçar nas duas partidas, já que a diferença é grande.

Botafogo (Quinto, 59 pts)

Jogos: Cruzeiro (F) e Fortaleza (C).

É o concorrente mais acessível para ultrapassar.

Fluminense (Sexto, 58 pts)

Jogos: Grêmio (F) e Bahia (C).

O confronto direto na última rodada pode definir toda a disputa.

O caminho prático para o Bahia

Para terminar em 6º (e ter vaga direta via Copa do Brasil):

Vencer Sport (C) e Fluminense (F) → chega a 63 pontos.

Ultrapassa automaticamente o Fluminense.

Precisa que o Botafogo some no máximo 3 pontos nas duas rodadas finais.

Para terminar no G-5 (sem depender da Copa do Brasil):

Fazer 6 pontos.

Torcer para duas condições combinadas se confirmarem: que o Mirassol tropece duas vezes; ou que o Botafogo perca pontos e o Fluminense tropece antes do confronto direto.

Com duas rodadas restantes e confrontos diretos entre e com um de seus concorrentes, o Bahia segue vivo na briga e tem chances concretas de buscar a vaga direta — desde que faça sua parte e aproveite eventuais deslizes de Mirassol, Botafogo e Fluminense.

Veja como está a tabela do Brasileirão: