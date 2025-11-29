Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Filho de ex-craque do Bahia brilha e vira sensação do Baianão Sub-17

Jovem atacante do Jacuipense honra o legado do pai e vira nome das categorias de base

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

29/11/2025 - 15:59 h
Adriano Jr em campo pela Jacuipense
Adriano Jr em campo pela Jacuipense -

O artilheiro do Campeonato Baiano Sub-17 tem um nome conhecido pela torcida do Bahia. O atacante Adriano Jr, filho de Adriano Michael Jackson, jogador folclórico revelado pelas categorias de base do Tricolor, marcou 16 gols em 13 jogos pelo Jacuipense na competição.

Com passagem pelo Internacional, o jovem de 17 anos chegou ao Leão do Sisal nesta temporada e até foi relacionado para dois jogos do time profissional no Baianão no início do ano. O pai, inclusive, soma três passagens pelo Jacuipense e, em uma delas, disputou o Campeonato Baiano 2024.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Leão do Sisal terminou a primeira fase do Baianão Sub-17 na liderança do Grupo A, com o terceiro melhor ataque e defesa da competição, apenas atrás de Bahia e Vitória.

Nas oitavas a equipe despachou o Serrano após disputa de pênaltis, mas parou nas quartas com a eliminação para o SSA FC. A grande final foi disputada por um clássico Ba-Vi e o Bahia levou a melhor, conquistando o bicampeonato.

Leia Também:

Ceni diz que Bahia está no “limite do limite” na reta final da Série A
"Foi feio": Rogério Ceni fica na bronca com a atuação do Bahia
Ceni diz que Bahia vai "depender" do Fluminense pela vaga direta na Libertadores

Inspiração de familia

Adriano Michael Jackson em campo pelo Bahia
Adriano Michael Jackson em campo pelo Bahia | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Revelado nas categorias de base do Bahia, Adriano Michael Jackson era conhecido apenas por seu nome, Carlos Adriano de Souza Cruz, até deixar o Tricolor pela sua primeira passagem. Foi no América-RJ que o atacante se destacou pela primeira vez e ganhou o apelido que carrega até hoje.

Contratado pelo Fluminense, o jogador ganhava poucas oportunidades sob o comando de Muricy Ramalho em 2010 até ser emprestado ao Bahia. Adriano fez sucesso em seu retorno com o Esquadrão de Aço na campanha do acesso em 2010, com 15 gols na Série B — formando também uma dupla implacável ao lado de Jael no comando de ataque.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Adriano Júnior Adriano Michael Jackson

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Adriano Jr em campo pela Jacuipense
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Adriano Jr em campo pela Jacuipense
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Adriano Jr em campo pela Jacuipense
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Adriano Jr em campo pela Jacuipense
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x