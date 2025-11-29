Filho de ex-craque do Bahia brilha e vira sensação do Baianão Sub-17

Adriano Jr em campo pela Jacuipense - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O artilheiro do Campeonato Baiano Sub-17 tem um nome conhecido pela torcida do Bahia. O atacante Adriano Jr, filho de Adriano Michael Jackson, jogador folclórico revelado pelas categorias de base do Tricolor, marcou 16 gols em 13 jogos pelo Jacuipense na competição.

Com passagem pelo Internacional, o jovem de 17 anos chegou ao Leão do Sisal nesta temporada e até foi relacionado para dois jogos do time profissional no Baianão no início do ano. O pai, inclusive, soma três passagens pelo Jacuipense e, em uma delas, disputou o Campeonato Baiano 2024.

O Leão do Sisal terminou a primeira fase do Baianão Sub-17 na liderança do Grupo A, com o terceiro melhor ataque e defesa da competição, apenas atrás de Bahia e Vitória.

Nas oitavas a equipe despachou o Serrano após disputa de pênaltis, mas parou nas quartas com a eliminação para o SSA FC. A grande final foi disputada por um clássico Ba-Vi e o Bahia levou a melhor, conquistando o bicampeonato.

Inspiração de familia

Adriano Michael Jackson em campo pelo Bahia | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Revelado nas categorias de base do Bahia, Adriano Michael Jackson era conhecido apenas por seu nome, Carlos Adriano de Souza Cruz, até deixar o Tricolor pela sua primeira passagem. Foi no América-RJ que o atacante se destacou pela primeira vez e ganhou o apelido que carrega até hoje.

Contratado pelo Fluminense, o jogador ganhava poucas oportunidades sob o comando de Muricy Ramalho em 2010 até ser emprestado ao Bahia. Adriano fez sucesso em seu retorno com o Esquadrão de Aço na campanha do acesso em 2010, com 15 gols na Série B — formando também uma dupla implacável ao lado de Jael no comando de ataque.