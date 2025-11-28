"Foi feio": Rogério Ceni fica na bronca com a atuação do Bahia

“Foi feio”: Ceni aponta noite técnica “muito infeliz” do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

“Foi feio". Assim o técnico Rogério Ceni descreveu a atuação do Bahia contra o Juventude nesta sexta-feira, 28. Após o apito final, o treinador tricolor demonstrou irritação com a quantidade de erros cometidos pelo elenco no empate por 1 a 1, resultado que manteve o Esquadrão fora da zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores.

A gente teve muitas chances, mas se o jogo lhe oferece tudo isso e você não aproveita, aí é mais difícil chegar na fase de grupos da Libertadores Rogério Ceni - técnico do Bahia

Para o comandante, o Bahia viveu “uma noite muito infeliz” tecnicamente. “A quantidade de gols perdidos dentro da área, de passes simples errados [...] tecnicamente estivemos abaixo, foram vários jogadores. Tivemos chances na pequena área, as oportunidades apareceram para a gente. A quantidade de últimos passes e finalizações na frente do goleiro, gramado bom, sem muita gente no estádio”, afirmou Ceni.





Eu acho que tecnicamente foi feio até o que nós fizemos hoje Rogério Ceni - treinador do Bahia

Segundo Rogério, “era preciso acertar o básico”. Para reforçar seu argumento, o treinador destacou o volume de chances desperdiçadas: “Hoje tivemos pelo menos 10 oportunidades claras entre finalizações e passes finais [...] tivemos tudo nas nossas mãos e não conseguimos converter”.

As chances estiveram à nossa mercê e não aproveitamos Rogério Ceni - comandante do Bahia

Após uma atuação aquém do esperado para uma equipe que disputa uma vaga direta na Libertadores, o Bahia encara “duas finais” para alcançar a fase de grupos da Glória Eterna — uma classificação que passa pela “obrigação” de triunfo sobre o Sport e que ainda vai “depender” do Fluminense.