ESPORTES
COBRANÇA FORTE

"Foi feio": Rogério Ceni fica na bronca com a atuação do Bahia

Treinador diz que Bahia teve “noite muito infeliz” tecnicamente contra o Juventude

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

28/11/2025 - 22:52 h
"Foi feio": Ceni aponta noite técnica "muito infeliz" do Bahia
“Foi feio”: Ceni aponta noite técnica “muito infeliz” do Bahia -

“Foi feio". Assim o técnico Rogério Ceni descreveu a atuação do Bahia contra o Juventude nesta sexta-feira, 28. Após o apito final, o treinador tricolor demonstrou irritação com a quantidade de erros cometidos pelo elenco no empate por 1 a 1, resultado que manteve o Esquadrão fora da zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores.

A gente teve muitas chances, mas se o jogo lhe oferece tudo isso e você não aproveita, aí é mais difícil chegar na fase de grupos da Libertadores
Rogério Ceni - técnico do Bahia
Foto: Letícia Martins/EC Bahia
| Foto: Letícia Martins/EC Bahia


Para o comandante, o Bahia viveu “uma noite muito infeliz” tecnicamente. “A quantidade de gols perdidos dentro da área, de passes simples errados [...] tecnicamente estivemos abaixo, foram vários jogadores. Tivemos chances na pequena área, as oportunidades apareceram para a gente. A quantidade de últimos passes e finalizações na frente do goleiro, gramado bom, sem muita gente no estádio”, afirmou Ceni.

Eu acho que tecnicamente foi feio até o que nós fizemos hoje
Rogério Ceni - treinador do Bahia

Leia Também:

Ceni diz que Bahia vai "depender" do Fluminense pela vaga direta na Libertadores
Herói do Bahia, Ronaldo projeta “duas finais” pela Libertadores
Meio-campo do Bahia sofre baixa de peso para encarar o Sport

Segundo Rogério, “era preciso acertar o básico”. Para reforçar seu argumento, o treinador destacou o volume de chances desperdiçadas: “Hoje tivemos pelo menos 10 oportunidades claras entre finalizações e passes finais [...] tivemos tudo nas nossas mãos e não conseguimos converter”.

As chances estiveram à nossa mercê e não aproveitamos
Rogério Ceni - comandante do Bahia

Após uma atuação aquém do esperado para uma equipe que disputa uma vaga direta na Libertadores, o Bahia encara “duas finais” para alcançar a fase de grupos da Glória Eterna — uma classificação que passa pela “obrigação” de triunfo sobre o Sport e que ainda vai “depender” do Fluminense.

Tags:

Bahia Brasileirão libertadores Rogério Ceni série a

x