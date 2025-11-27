Bahia garante vaga na Libertadores 2026 e alcança feito inédito; veja

Bahia faz história e garante segunda participação consecutiva na Libertadores - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia está garantido na edição de 2026 da Copa Libertadores da América. Após o Fluminense golear o São Paulo por 6 a 0 no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira, 27, o Esquadrão confirmou a vaga na competição sem sequer entrar em campo.

A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni confirmou sua segunda participação consecutiva na Libertadores — um feito inédito na história do clube.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com a classificação, o Bahia fará sua quinta participação no torneio, sendo esta a primeira vez em que o clube assegura vaga em edições consecutivas: 2025 e, agora, 2026. Anteriormente, o Esquadrão disputou as Libertadores de 1960, 1964 e 1989.

Além de alcançar uma marca histórica, o Bahia também ampliou sua vantagem como o clube nordestino com mais participações na competição. Com cinco presenças, o Tricolor de Aço supera Fortaleza, Sport e Náutico.

Confira as equipes nordestinas com mais participações na Libertadores:

Bahia: cinco participações (1960, 1964, 1989, 2025 e 2026)

cinco participações (1960, 1964, 1989, 2025 e 2026) Fortaleza: três participações (2022, 2023 e 2025)

Sport: duas participações (1988 e 2009)

Náutico: uma participação (1968)

Apesar da vaga confirmada, ainda não há definição se o Bahia entrará diretamente na fase de grupos ou se precisará disputar a fase preliminar da Libertadores. A decisão depende da classificação final no Campeonato Brasileiro, que segue indefinida quanto às vagas diretas para o torneio continental.

Além disso, um possível título de Fluminense ou Cruzeiro na Copa do Brasil também pode mudar essa situação. Caso um deles levante a taça, o 6º colocado do Brasileirão passaria a ter vaga direta na fase de grupos, assim como mais um time garantindo lugar através da preliminar: o 8º colocado da tabela.

Atualmente, o Bahia ocupa a 7ª colocação, com 56 pontos, o que hoje não garante vaga direta mesmo em caso de ocorrer o G-8. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni entra em campo nesta sexta-feira, 28, às 19h, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.