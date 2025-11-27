Ex-Bahia alcança feito raro e vai à Liberta pelo terceiro time seguido

Yago Felipe em campo pelo Mirassol - Foto: Divulgação | Mirassol

Emprestado pelo Bahia ao Mirassol até o final da temporada, o volante Yago Felipe tem sido um trunfo para os clubes que brigam por vaga na Libertadores nos últimos anos. Com a classificação do clube paulista à competição continental, o meio-campista garantiu presença no torneio pela terceira equipe consecutiva.

O jogador de 30 anos ajudou o Esquadrão de Aço a retornar à Libertadores após 35 anos em 2024 e repetiu o feito na campanha histórica do Mirassol no Brasileirão. O status do atleta nas duas equipes é parecido, sendo uma opção no banco de reservas que nem sempre é acionada.

Yago Felipe em campo pelo Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

O primeiro ciclo foi concretizado no Fluminense, onde se classificou para a Libertadores via Campeonato Brasileiro em 2022, 2021 e 2020. Pelo Tricolor das Laranjeiras, Yago Felipe frequentemente iniciava entre os 11 titulares.

O meio-campista possui 18 jogos e uma assistência sob comando do técnico Rafael Guanaes pelo Mirassol. Vale lembrar que o jogador tem vínculo contratual com o Bahia e de empréstimo com o Mirassol até o final desta temporada, tendo tambem já atuado no Vitória, em 2017 e 2018.