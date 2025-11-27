Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRUNFO?

Ex-Bahia alcança feito raro e vai à Liberta pelo terceiro time seguido

Meio-campista assegurou vaga na Libertadores pelo Mirassol após alcançar feito no Tricolor

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

27/11/2025 - 18:12 h | Atualizada em 27/11/2025 - 19:22
Yago Felipe em campo pelo Mirassol
Yago Felipe em campo pelo Mirassol -

Emprestado pelo Bahia ao Mirassol até o final da temporada, o volante Yago Felipe tem sido um trunfo para os clubes que brigam por vaga na Libertadores nos últimos anos. Com a classificação do clube paulista à competição continental, o meio-campista garantiu presença no torneio pela terceira equipe consecutiva.

O jogador de 30 anos ajudou o Esquadrão de Aço a retornar à Libertadores após 35 anos em 2024 e repetiu o feito na campanha histórica do Mirassol no Brasileirão. O status do atleta nas duas equipes é parecido, sendo uma opção no banco de reservas que nem sempre é acionada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Yago Felipe em campo pelo Bahia
Yago Felipe em campo pelo Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

O primeiro ciclo foi concretizado no Fluminense, onde se classificou para a Libertadores via Campeonato Brasileiro em 2022, 2021 e 2020. Pelo Tricolor das Laranjeiras, Yago Felipe frequentemente iniciava entre os 11 titulares.

Leia Também:

Xerifão fica! Bahia anuncia renovação com zagueiro David Duarte
Joia de R$ 600 milhões do Bahia termina como artilheiro do Brasil no Mundial
Dell marca, mas Brasil perde nos pênaltis para a Itália no Sub-17

O meio-campista possui 18 jogos e uma assistência sob comando do técnico Rafael Guanaes pelo Mirassol. Vale lembrar que o jogador tem vínculo contratual com o Bahia e de empréstimo com o Mirassol até o final desta temporada, tendo tambem já atuado no Vitória, em 2017 e 2018.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão 2025 yago felipe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Yago Felipe em campo pelo Mirassol
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Yago Felipe em campo pelo Mirassol
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Yago Felipe em campo pelo Mirassol
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Yago Felipe em campo pelo Mirassol
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x