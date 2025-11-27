Menu
“HAALAND DO SERTÃO”

Joia de R$ 600 milhões do Bahia termina como artilheiro do Brasil no Mundial

Dell encerra competição valorizado e reforça status de promessa do Bahia

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

27/11/2025 - 12:48 h
Artilheiro do Brasil no Mundial, joia do Bahia vale R$ 600 milhões -

A trajetória do Brasil na Copa do Mundo Sub-17 chegou ao fim com um melancólico quarto lugar após a derrota para a Itália nesta quinta-feira, 27. Apesar do resultado, uma joia da base do Bahia chamou a atenção do mundo.

O jovem Dell terminou o Mundial da categoria como artilheiro isolado da Seleção Brasileira, com cinco gols em oito jogos. O “Haaland do Sertão” balançou as redes duas vezes contra o Marrocos, nas quartas de final, uma vez contra a Zâmbia e outras duas vezes contra Honduras, ambas na fase de grupos.

Destaque do Brasil na Copa do Mundo Sub-17, Wendeson Wanderley Santos de Melo — ou simplesmente Dell, de 17 anos — é uma das principais joias das categorias de base do Bahia.

Ao lado de Ruan Pablo, Kauê Furquim, Arthur Jampa e Roger Gabriel, o “Haaland do Sertão” figura entre as maiores esperanças da torcida tricolor para o futuro do Esquadrão.

Leia Também:

Qual tabu cai? Bahia não vence fora e Juventude está entre piores mandantes
Bahia nunca venceu o Juventude fora de casa no Campeonato Brasileiro
Carrasco do Bahia vira símbolo de crise que pode beneficiar o Vitória

A expectativa em torno de Dell é tão grande que o Bahia ampliou recentemente o vínculo contratual do atacante. No início de novembro, o Tricolor de Aço anunciou a renovação até o final de 2028. A multa rescisória para clubes do exterior foi estipulada em 100 milhões de euros, o equivalente a R$ 621 milhões.

Dell estreou no futebol profissional nesta temporada, aos 16 anos, e, além de seguir como destaque das divisões de base tricolor, consolidou-se como presença constante nas categorias de base da Seleção Brasileira. Pelo sub-20 do Bahia, em dezenove jogos, o camisa nove soma catorze gols e uma assistência.

Tags:

Bahia Base do Bahi Copa do Mundo Sub-17 Dell Pivetes de Aço Seleção Brasileira Sub-17

x