Xerifão fica! Bahia anuncia renovação com zagueiro David Duarte

Titular absoluto do Bahia, o zagueiro David Duarte, de 30 anos, renovou seu contrato com o clube até o fim de 2027. O Esquadrão anunciou a ampliação do vínculo nesta tarde de quinta-feira, 27, através das redes sociais e site oficial.

Contratado inicialmente por empréstimo junto ao Fluminense em 2023, Duarte foi adquirido em definitivo no ano seguinte. Após um começo de oscilações, o zagueiro assumiu a vaga nos 11 iniciais de Rogério Ceni na atual temporada, se tornando peça essencial na defesa tricolor.

David Duarte já defendeu o Esquadrão em 79 partidas, incluindo o amistoso realizado na pré-temporada em Manchester, contra o Blackburn. Ele marcou cinco gols e deu uma assistência até então.

Neste ano de 2025, atuou em 43 jogos e foi titular em 42 oportunidades. Vestiu a camisa azul, vermelha e branca em todas as competições do ano: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão.

Lesão muscular

O Bahia, inclusive, sentirá falta do defensor nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro. Duarte sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda e só poderá voltar a campo em janeiro de 2026.