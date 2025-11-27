Menu
ESPORTES
DESFALQUES

Juventude perde titular e tem dúvidas para enfrentar o Bahia

Tricolor visita o time gaúcho na próxima sexta-feira, 28

João Grassi

Por João Grassi

27/11/2025 - 18:24 h | Atualizada em 27/11/2025 - 21:22
Igor Formiga foi expulso no duelo entre São Paulo e Juventude
Igor Formiga foi expulso no duelo entre São Paulo e Juventude -

Próximo adversário do Bahia no Brasileirão, o Juventude não poderá contar com um jogador importante no decisivo duelo. Titular na equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini, o lateral-direito Igor Formiga está fora da partida.

Expulso na partida contra o São Paulo, Igor Formiga cumpre suspensão automática diante do Esquadrão de Aço. Além dele, o zagueiro Wilker Ángel, o volante Daniel Peixoto e o atacante Gilberto, ex-Bahia, serão reavaliados pelo departamento médico e não têm presenças garantidas.

De acordo com o ge.globo, outro atleta que não deve estar à disposição é o meia Lucas Fernandes. Ele acusou incômodo muscular no último compromisso do time gaúcho e precisou ser substituído após pouco mais de 40 minutos em campo.

A boa notícia para o Juventude são os retornos do goleiro Jandrei, o meia Nenê, o lateral-esquerdo Alan Ruschel e o atacante Rafael Bilu, que está recuperado de uma entorse no tornozelo.

Leia Também:

Ex-Bahia alcança feito raro e vai à Liberta pelo terceiro time seguido
Xerifão fica! Bahia anuncia renovação com zagueiro David Duarte
Joia de R$ 600 milhões do Bahia termina como artilheiro do Brasil no Mundial

Juventude x Bahia

O Bahia visita o Juventude às 19h da próxima sexta-feira, 28, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O confronto é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tags:

campeonato brasileiro Desfalques EC Bahia Juventude EC

x