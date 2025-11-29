Bahia tem interesse em goleiro destaque de clube campeão da Série B

Pedro Morisco, goleiro do Coritiba - Foto: Divulgação | Coritiba

O Bahia está atento ao mercado e já se movimenta para reforçar o elenco para 2026. Um dos alvos do clube é o goleiro Pedro Morisco, destaque do Coritiba e considerado um dos principais destaques da Série B do Brasileirão.

Segundo o ge.globo, o Grupo City já manifestou interesse direto no jogador de 21 anos. O empresário de Morisco, André Cury, inclusive esteve em Curitiba nesta semana para tratar do futuro do atleta e ouvir propostas.

No entanto, o negócio não será simples. O Coritiba trata o goleiro como um de seus maiores ativos e deseja mantê-lo para a disputa da Série A no ano que vem. O clube paranaense acredita que o goleiro pode vir a ser a maior negociação de sua história e, por isso, não pretende facilitar uma saída.

Além do Bahia, clubes médios da Europa também já sondaram a situação do atleta, aumentando a concorrência no mercado. Pedro Morisco tem contrato firmado com o Coritiba até dezembro de 2027.