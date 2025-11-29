ESPORTES
Bahia tem interesse em goleiro destaque de clube campeão da Série B
Grupo City monitora o atleta, mas negociação promete ser difícil
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia está atento ao mercado e já se movimenta para reforçar o elenco para 2026. Um dos alvos do clube é o goleiro Pedro Morisco, destaque do Coritiba e considerado um dos principais destaques da Série B do Brasileirão.
Segundo o ge.globo, o Grupo City já manifestou interesse direto no jogador de 21 anos. O empresário de Morisco, André Cury, inclusive esteve em Curitiba nesta semana para tratar do futuro do atleta e ouvir propostas.
No entanto, o negócio não será simples. O Coritiba trata o goleiro como um de seus maiores ativos e deseja mantê-lo para a disputa da Série A no ano que vem. O clube paranaense acredita que o goleiro pode vir a ser a maior negociação de sua história e, por isso, não pretende facilitar uma saída.
Leia Também:
Além do Bahia, clubes médios da Europa também já sondaram a situação do atleta, aumentando a concorrência no mercado. Pedro Morisco tem contrato firmado com o Coritiba até dezembro de 2027.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes