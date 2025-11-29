Menu
NOITE AMARGA

Tabu mantido: Carpini nunca venceu o Bahia em confrontos diretos

Ex-Vitória empatou em 1 a 1 pelo Juventude e segue sem vencer o Tricolor na carreira

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

29/11/2025 - 8:32 h | Atualizada em 29/11/2025 - 11:09
Thiago Carpini, técnico do Juventude
Thiago Carpini, técnico do Juventude -

O técnico Thiago Carpini viveu uma noite amarga nesta sexta-feira, 28. Além de ser matematicamente rebaixado à Série B com o Juventude após o empate em 1 a 1 com o Bahia no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o treinador segue sem conseguir vencer o Tricolor em confrontos diretos.

O confronto da 36ª rodada do Brasileirão foi o sexto desse enfrentamento que se popularizou em clássicos Ba-Vis. Ex-Vitória, Carpini possui quatro derrotas e dois empates contra o Esquadrão de Aço, além do vice-campeonato amargado no Campeonato Baiano desta temporada.

Jogos de Carpini vs Bahia

  • Bahia 2 x 0 Vitória (22ªrodada-Brasileirão 2024)
  • Bahia 0 x 0 Vitória (1ª fase-Baianão 2025)
  • Bahia 2 x 0 Vitória (1ª final-Baianão 2025)
  • Vitória 1x1 Bahia (2ª final-Baianão 2025)
  • Bahia 2x1 Vitória (9ª rodada-Brasileirão 2025)
  • Juventude 1x1 Bahia (36ª rodada-Brasileirão 2025)

A relação complicada entre Carpini e Bahia não se resume somente aos confrontos diretos. O treinador também coleciona momentos polêmicos diante do Tricolor, e, por exemplo, chegou a ironizar o cartão vermelho do atacante Matheus Firmino, da Jacuipense, por um peteleco em Rodrigo Nestor na semifinal do Campeonato Baiano.

Na ocasião, o treinador criticou a decisão do árbitro Rafael Rodrigo Klein sobre um lance envolvendo Everton Ribeiro e Neris na primeira final do Baianão 2025.

Talvez se tivesse tido um peteleco ele teria expulsado, mas a cabeça não
Thiago Carpini - Durante entrevista coletiva no Vitória

Outro episódio chamou a atenção na segunda final do Baiano, no Barradão, com Carpini confrontando o zagueiro Ramos Mingo, do Bahia, e até invadindo o campo. A confusão resultou em cartão vermelho aplicado ao treinador após o gol marcado por Kayky, que sacramentou o título tricolor.

Relembre:

