NOITE AMARGA
Tabu mantido: Carpini nunca venceu o Bahia em confrontos diretos
Ex-Vitória empatou em 1 a 1 pelo Juventude e segue sem vencer o Tricolor na carreira
Por Lucas Vilas Boas
O técnico Thiago Carpini viveu uma noite amarga nesta sexta-feira, 28. Além de ser matematicamente rebaixado à Série B com o Juventude após o empate em 1 a 1 com o Bahia no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o treinador segue sem conseguir vencer o Tricolor em confrontos diretos.
O confronto da 36ª rodada do Brasileirão foi o sexto desse enfrentamento que se popularizou em clássicos Ba-Vis. Ex-Vitória, Carpini possui quatro derrotas e dois empates contra o Esquadrão de Aço, além do vice-campeonato amargado no Campeonato Baiano desta temporada.
Jogos de Carpini vs Bahia
- Bahia 2 x 0 Vitória (22ªrodada-Brasileirão 2024)
- Bahia 0 x 0 Vitória (1ª fase-Baianão 2025)
- Bahia 2 x 0 Vitória (1ª final-Baianão 2025)
- Vitória 1x1 Bahia (2ª final-Baianão 2025)
- Bahia 2x1 Vitória (9ª rodada-Brasileirão 2025)
- Juventude 1x1 Bahia (36ª rodada-Brasileirão 2025)
A relação complicada entre Carpini e Bahia não se resume somente aos confrontos diretos. O treinador também coleciona momentos polêmicos diante do Tricolor, e, por exemplo, chegou a ironizar o cartão vermelho do atacante Matheus Firmino, da Jacuipense, por um peteleco em Rodrigo Nestor na semifinal do Campeonato Baiano.
Na ocasião, o treinador criticou a decisão do árbitro Rafael Rodrigo Klein sobre um lance envolvendo Everton Ribeiro e Neris na primeira final do Baianão 2025.
Talvez se tivesse tido um peteleco ele teria expulsado, mas a cabeça não
Outro episódio chamou a atenção na segunda final do Baiano, no Barradão, com Carpini confrontando o zagueiro Ramos Mingo, do Bahia, e até invadindo o campo. A confusão resultou em cartão vermelho aplicado ao treinador após o gol marcado por Kayky, que sacramentou o título tricolor.
Relembre:
Essa briga aqui foi massa tb, seria melhor se saísse um murro de Carpini em Mingo— Áureo Neto (@_aureoneto) March 23, 2025
Câmera nessa partida foi excepcional, n perdeu lance nenhum dos quebra pau
Nmrl? Briga em partida de futebol é foda demais!pic.twitter.com/KUA8ct29fi
