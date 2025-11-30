Menu
ESPORTES
AINDA DÁ

Briga pelo G-5: Bahia terá que vencer o Sport e secar concorrência

Tricolor ainda sonha com classificação direta para fase de grupos da Copa Libertadores de 2026

João Grassi

Por João Grassi

30/11/2025 - 18:54 h | Atualizada em 30/11/2025 - 19:05
Ademir, atacante do Bahia, em momento de oração
Ademir, atacante do Bahia, em momento de oração

Concorrente na briga por vaga direta na próxima Libertadores, o Botafogo abriu mais um ponto sobre o Bahia na classificação do Brasileirão. Neste domingo, 30, o time carioca arrancou empate por 2 a 2 com o Corinthians, na Neo Química Arena, pela rodada 36, e depende apenas das próprias forças para assegurar a 5ª colocação.

Agora com 59 pontos, o Botafogo ultrapassou o Fluminense na tabela e recolocou o rival como 6º colocado, com 58 pontos. O Esquadrão de Aço, por outro lado, acumula 57 após empatar com o Juventude na última sexta-feira, 28, permanecendo na 7ª posição.

Com isso, para conseguir ultrapassar os dois concorrentes cariocas na próxima rodada, o Bahia terá que vencer o Sport na Arena Fonte Nova e torcer por tropeços de ambos. O Glorioso encara o Cruzeiro no Mineirão, enquanto o Flu visita o Grêmio em Porto Alegre.

Jogos que interessam ao Bahia na 37ª rodada

  • Grêmio x Fluminense - terça, 2 de dezembro, às 21h30 | Arena do Grêmio
  • Bahia x Sport - quarta, 3 de dezembro, às 20h | Arena Fonte Nova
  • Cruzeiro x Botafogo - quinta, 4 dezembro, às 19h30 | Mineirão

Bahia tem interesse em goleiro destaque de clube campeão da Série B
Filho de ex-craque do Bahia brilha e vira sensação do Baianão Sub-17
Tabu mantido: Carpini nunca venceu o Bahia em confrontos diretos

Chance de mais uma vaga direta

Vale lembrar que, caso Fluminense ou Cruzeiro se sagrem campeões da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro ganha mais uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores de 2026, o que beneficiaria o 6º colocado.

O Bahia, no entanto, ainda assim precisaria ultrapassar pelo menos um dos seus adversários diretos na parte alta da tabela, pois hoje ocupa a 7ª colocação. A classificação para as preliminares já está matematicamente garantida para os comandados de Rogério Ceni.

x