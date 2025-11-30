Briga pelo G-5: Bahia terá que vencer o Sport e secar concorrência

Ademir, atacante do Bahia, em momento de oração - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Concorrente na briga por vaga direta na próxima Libertadores, o Botafogo abriu mais um ponto sobre o Bahia na classificação do Brasileirão. Neste domingo, 30, o time carioca arrancou empate por 2 a 2 com o Corinthians, na Neo Química Arena, pela rodada 36, e depende apenas das próprias forças para assegurar a 5ª colocação.

Agora com 59 pontos, o Botafogo ultrapassou o Fluminense na tabela e recolocou o rival como 6º colocado, com 58 pontos. O Esquadrão de Aço, por outro lado, acumula 57 após empatar com o Juventude na última sexta-feira, 28, permanecendo na 7ª posição.

Com isso, para conseguir ultrapassar os dois concorrentes cariocas na próxima rodada, o Bahia terá que vencer o Sport na Arena Fonte Nova e torcer por tropeços de ambos. O Glorioso encara o Cruzeiro no Mineirão, enquanto o Flu visita o Grêmio em Porto Alegre.

Fim de jogo: Corinthians 2 x 2 Botafogo. Cuiabano e Jordan Barrera marcaram para o Glorioso.



Jogos que interessam ao Bahia na 37ª rodada

Grêmio x Fluminense - terça, 2 de dezembro, às 21h30 | Arena do Grêmio

Bahia x Sport - quarta, 3 de dezembro, às 20h | Arena Fonte Nova

Cruzeiro x Botafogo - quinta, 4 dezembro, às 19h30 | Mineirão

Chance de mais uma vaga direta

Vale lembrar que, caso Fluminense ou Cruzeiro se sagrem campeões da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro ganha mais uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores de 2026, o que beneficiaria o 6º colocado.

O Bahia, no entanto, ainda assim precisaria ultrapassar pelo menos um dos seus adversários diretos na parte alta da tabela, pois hoje ocupa a 7ª colocação. A classificação para as preliminares já está matematicamente garantida para os comandados de Rogério Ceni.