Vídeo: juiz ignora briga e ex-Bahia sofre gol bizarro em liga europeia

O goleiro Marcos Felipe protagonizou um lance verdadeiramente inusitado na Turquia. Neste sábado, 29, durante a partida entre Gaziantep FK e Eyupspor, o arqueiro ex-Bahia sofreu um gol em meio a uma confusão entre jogadores das duas equipes.

O lance ocorreu já nos acréscimos do jogo, quando o Eyupspor, time de Marcos Felipe, vencia por 2 a 0. Após uma pequena briga dentro da área, o ex-goleiro do Bahia aproximou-se para apartar o desentendimento e acabou sofrendo o gol.

A confusão envolveu Drissa Camara, do Gaziantep FK, e Robin Yalçin, do Eyupspor, além de outros atletas, incluindo o próprio Marcos Felipe. O árbitro, no entanto, deixou a bola seguir em jogo, e com o gol aberto, Emmanuel Boateng balançou as redes de forma inusitada.

Na Turquia, o árbitro não deu a mínima para a briga e mandou o jogo seguir: gol.pic.twitter.com/GfVz7nlIHV — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) November 30, 2025

Apesar do lance, o Eyupspor garantiu a vitória por 2 a 1, resultado importante na luta contra o rebaixamento, já que a equipe ocupa atualmente a 15ª posição, um ponto acima da zona de queda, com 12 pontos. Marcos Felipe está emprestado ao clube desde junho e já disputou 13 jogos pelo time turco.