Padre interrompe missa após gol e brinca: “Será que foi do Flamengo?”

Um momento inusitado marcou a missa da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, em Serra Branca, na noite deste sábado, 29. Durante a celebração conduzida pelo padre Leandro, de Campina Grande, na Paraíba, a cidade explodiu em gritos, fogos e buzinaços após o gol do Flamengo na final da Libertadores.

O barulho foi tão intenso que interrompeu a liturgia e chamou a atenção de todos dentro da igreja. Em tom bem-humorado, o padre brincou: “Será que foi gol do Flamengo?”, arrancando risos dos fiéis. Segundos depois, veio a confirmação: a comemoração que ecoava pelas ruas era mesmo pelo gol que garantiu o título ao Rubro-Negro.

Nas redes sociais, o episódio viralizou e gerou debate bem-humorado. Internautas chegaram a perguntar se o padre seria flamenguista, dada a naturalidade e a piada no altar. A cena se tornou um dos assuntos mais comentados da noite na cidade, pela espontaneidade e pelo curioso encontro entre fé e futebol que marcou a celebração.