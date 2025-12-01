BASQUETE
Brasil vence Chile com susto e mantém 100% nas Eliminatórias
Seleção abre vantagem, sofre apagão no segundo tempo e fecha vitória por 78 a 62 rumo à Copa do Mundo de Basquete de 2027
Por Redação
O Brasil venceu o Chile por 78 a 62, neste domingo, 30, em São Paulo, e alcançou a segunda vitória consecutiva nas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete de 2027. Apesar do placar confortável, a seleção passou por um forte apagão no segundo tempo que quase comprometeu a vantagem construída na primeira etapa, no ginásio Wlamir Marques.
Após superar os chilenos fora de casa na estreia, na quinta-feira, 27, a equipe brasileira confirma os primeiros passos rumo ao Mundial — torneio que o país já venceu em 1959 e 1963 e do qual nunca ficou de fora em 19 participações.
Sob o comando de Aleksandar Petrovic, o Brasil iniciou o jogo com Alexey Borges, Georginho de Paula, Léo Meindl, Lucas Dias e Brunão Cardoso. Durante a partida, também entraram Caio Pacheco, Gui Deodato, Mathias Alessanco, Zu Júnior, Pedro Pastre e Wini Braga.
O destaque da noite foi o armador Alexey, cestinha com 18 pontos. Pelo lado chileno, o pivô Felipe Haase liderou a pontuação com 15. A partida teve domínio brasileiro no primeiro tempo, mas um início ruim após o intervalo permitiu reação do Chile, obrigando o time de Petrovic a reajustar o ritmo no último quarto para confirmar a vitória.
A seleção volta a atuar pelas Eliminatórias no fim de fevereiro, quando recebe a Venezuela. Em março, enfrenta a Colômbia fora de casa para fechar a janela.
Como funcionam as Eliminatórias
O Brasil está no Grupo C, ao lado de Chile, Colômbia e Venezuela. A primeira fase segue até julho de 2026, com jogos de ida e volta. Os três melhores avançam à segunda fase carregando os resultados obtidos.
Na fase seguinte, as equipes do Grupo C enfrentam seleções do Grupo A — formado por Estados Unidos, Nicarágua, República Dominicana e México — apenas contra os rivais que ainda não enfrentaram. O mesmo processo ocorre nos Grupos B e D. No fim, os sete melhores das Américas — três primeiros de cada chave e o melhor quarto colocado — garantem vaga na Copa do Mundo.
Próximos jogos da primeira fase
- 30/11/2025 – Chile 66 x 82 Brasil
- 27/02/2026 – Brasil 78 x 62 Venezuela
- 02/03/2026 – Brasil x Colômbia
- 02/07/2026 – Venezuela x Brasil
- 05/07/2026 – Colômbia x Brasil
