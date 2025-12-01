Menu
“Cena de terror”: torcedor relata sufoco na entrada do Barradão

Vídeo mostra funil, aperto e tumulto na entrada do Barradão antes de Vitória x Mirassol

Redação | Portal Massa!

Por Redação | Portal Massa!

01/12/2025 - 6:21 h
Torcedor do Vitória relata sufoco e tumulto no Barradão
Um torcedor do Vitória utilizou as redes sociais para relatar momentos de desespero vividos ao tentar acessar o Barradão antes do confronto contra o Mirassol, no sábado, 29. Ele afirma que a entrada destinada à torcida rubro-negra estava extremamente estreita, o que teria provocado um intenso tumulto.

No registro compartilhado, o homem aparece com o filho no colo enquanto descreve a situação. “Eu estava com meu filho… foi uma verdadeira cena de terror o que a gente viveu ontem”, declarou, destacando o medo que sentiu diante da pressão da multidão.

As imagens exibem um grande volume de torcedores amontoados em um corredor apertado, que formava um forte funil na chegada ao estádio. Policiais militares também aparecem na gravação, posicionados no local enquanto a massa tentava avançar com dificuldade.

O torcedor ainda criticou a condução do fluxo de pessoas na entrada. “Olhem isso. Já existe um funil formado, e eles ainda trazem o pessoal para um espaço menor”, disse, apontando para o setor congestionado. Ele relatou que o filho começou a chorar e gritar em meio ao aperto, o que intensificou sua preocupação com a segurança dos presentes.

Veja:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Soumais Vitoria (@soumaisvitoria1899)

