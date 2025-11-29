Vivo! Vitória vence Mirassol no Barradão lotado e deixa o Z-4

Rubro-Negro venceu por 2 a 0 o duelo de leões - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Embora não tenha passado tempo o suficiente para se acostumar, o Vitória já deixou novamente a zona de rebaixamento. No Barradão com sua lotação máxima, o Rubro-Negro venceu o Mirassol por 2 a 0, com gols de Lucas Halter e Matheuzinho, e agora segue dependendo apenas dos seus próprios esforços para garantir a permanência na Série A.

Com o resultado, o Leão da Barra assumiu a 15ª colocação e chegou a 42 pontos, ultrapassando Santos e Internacional — o novo primeiro clube dentro do Z-4. O Colorado, inclusive, anunciou a demissão do técnico Ramón Díaz neste sábado, 29.

O Rubro-Negro tem mais duas decisões para garantir a permanência na Série A. A equipe de Jair Ventura volta a campo na próxima quarta-feira, 3, às 19h, em Bragança Paulista, e se despede da temporada 2025 em pleno Barradão, no dia 7 de dezembro, um domingo, às 16h, contra o São Paulo.

Vale mencionar que o Leão pode não poder contar com o zagueiro Edu, que sentiu dores e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. O Mirassol, por sua vez, deixou escapar a chance de abrir vantagem na quarta colocação. O time permanece com 63 pontos, cinco acima do Fluminense, que segue em quinto lugar.

