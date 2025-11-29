ESPORTES
Titular do Vitória deixa campo machucado e liga alerta no Brasileirão
Defensor deixou o campo ainda no primeiro tempo e pode virar mais um desfalque para Jair Ventura
Por Lucas Vilas Boas e João Grassi
O zagueiro Edu virou mais uma preocupação do Vitória para a reta final do Brasileirão. Com dores na região anterior da coxa, o defensor precisou ser substituído durante o jogo contra o Mirassol, deste sábado, 29, e pode aumentar a lista de desfalques do Leão.
Na anterior da coxa (as dores), já estava sentindo durante a semana e tentei (jogar) no sacrifício, mas não deu.
Aos 34 minutos do primeiro tempo, pouco depois do Rubro-Negro abrir o placar com gol do companheiro de defesa Lucas Halter, Edu recebeu atendimento dentro de campo e pediu para deixar o campo — permitindo a entrada de Zé Marcos.
Titular do Vitória nos últimos jogos sob o comando do técnico Jair Ventura, o zagueiro iniciou entre os 11 iniciais em cinco das seis vitórias da equipe liderada pelo treinador.
O Rubro-Negro teve que contar com os seguintes desfalques para entrar em campo contra o Mirassol: Carlinhos (suspenso); Alexandre Fintelman, Lucas Arcanjo, Jamerson e Rúben Ismael (departamento médico).
