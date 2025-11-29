Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SÉRIE A

Com retorno, Vitória relaciona 23 atletas para jogo com o Mirassol

Leão da Barra entra em campo logo mais às 16h deste sábado, 29, no Barradão

João Grassi

Por João Grassi

29/11/2025 - 13:28 h
Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória -

O Vitória relacionou 23 atletas para enfrentar o Mirassol neste sábado, 29 às 16h, no Barradão, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista foi divulgada pelo clube.

Em relação ao grupo que foi escolhido para enfrentar o Sport no último domingo, 23, a única novidade na lista é a presença do meio-campista Willian Oliveira, que retorna de suspensão e fica à disposição.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O lateral-direito Claudinho segue como desfalque enquanto se recupera de lesão. Por outro lado, os atacantes Felipe Cardoso e Kike Saverio, além dos meias Rúben Rodrigues e Pepê, ficam fora por opção da comissão técnica.

O centroavante Carlinhos, por outro lado, está punido pelo STJD e cumpre suspensão.

Leia Também:

Deu Leão! Vitória vence Bahia e conquista título do Campeonato Baiano
Vitória ganha desfalque para partida contra o Mirassol; saiba quem é
Não sobrou nada! Torcida esgota ingressos para Vitória x Mirassol
Vitória x Mirassol: torcida esgota ingressos de arquibancada

Lista de relacionados do Vitória

  • Goleiros: Thiago Couto e Yuri Sena;
  • Laterais: Maykon Jesus, Ramon e Raúl Cáceres;
  • Zagueiros: Camutanga, Edu, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos;
  • Meio-campistas: Baralhas, Dudu, Matheuzinho, Ricardo Ryller, Ronald e Willian Oliveira;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Lucas Braga, Osvaldo, Renato Kayzer e Renzo López.
Lista de relacionados
Lista de relacionados | Foto: Divulgação | EC Vitória

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória relacionados

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Jair Ventura, técnico do Vitória
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x