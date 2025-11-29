SÉRIE A
Com retorno, Vitória relaciona 23 atletas para jogo com o Mirassol
Leão da Barra entra em campo logo mais às 16h deste sábado, 29, no Barradão
Por João Grassi
O Vitória relacionou 23 atletas para enfrentar o Mirassol neste sábado, 29 às 16h, no Barradão, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista foi divulgada pelo clube.
Em relação ao grupo que foi escolhido para enfrentar o Sport no último domingo, 23, a única novidade na lista é a presença do meio-campista Willian Oliveira, que retorna de suspensão e fica à disposição.
O lateral-direito Claudinho segue como desfalque enquanto se recupera de lesão. Por outro lado, os atacantes Felipe Cardoso e Kike Saverio, além dos meias Rúben Rodrigues e Pepê, ficam fora por opção da comissão técnica.
O centroavante Carlinhos, por outro lado, está punido pelo STJD e cumpre suspensão.
Lista de relacionados do Vitória
- Goleiros: Thiago Couto e Yuri Sena;
- Laterais: Maykon Jesus, Ramon e Raúl Cáceres;
- Zagueiros: Camutanga, Edu, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos;
- Meio-campistas: Baralhas, Dudu, Matheuzinho, Ricardo Ryller, Ronald e Willian Oliveira;
- Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Lucas Braga, Osvaldo, Renato Kayzer e Renzo López.
