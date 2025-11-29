Concorrente direto do Vitória, Inter demite treinador e contrata veterano

Ramón Diaz não é mais o técnico do Internacional - Foto: Ramón DIaz, técnico do Internacional

Concorrente do Vitória na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o Internacional anunciou, na tarde deste sábado, 29, a demissão do técnico Ramón Díaz. Horas depois, o Colorado contratou o veterano Abel Braga. A troca no comando técnico acontece restando apenas 1 semana para o fim do campeonato.

O Internacional caiu para a zona de rebaixamento pela primeira vez na temporada após a goleada por 5 a 1 sofrida para o Vasco e a vitória do Leão da Barra sobre o Mirassol, no Barradão.

Há dez jogos sem vencer, o Internacional vive uma das maiores crises do futebol brasileiro e possui risco real de queda à Série B. Restam apenas 2 rodadas para o fim da Série A.

Apontado como uma das possíveis potências no início da temporada pelo título do Campeonato Gaúcho e classificação às oitavas de final na Copa Libertadores, o Colorado é a principal decepção do Brasileirão em 2025.

Novo treinador

Abel Braga aceitou o desafio de assumir o Internacional somente por uma semana e será o comandante da equipe nos últimos dois jogos do Campeonato Brasileiro, com a missão de salvar o Colorado do rebaixamento para a Série B.

Esta será sua oitava passagem de Abel Braga Inter, sendo o treinador que mais vezes dirigiu o Colorado, com 340 jogos oficiais. Abel iniciará os trabalhos no CT Parque Gigante neste domingo, 30.

Multicampeão pelo Inter, Abel conquistou o Mundial de Clubes (2006), a CONMEBOL Libertadores (2006), os Gauchões de 2008 e 2014 e a Copa Dubai de 2008. Em sua última passagem, liderou o time no vice-campeonato brasileiro de 2020, disputando o título até a última rodada, em campanha de grande competitividade.

Os últimos dois jogos do Internacional em 2025 acontecem nos próximos dias e devem ser os únicos de Abel Braga. Na quarta-feira, 3, o adversário será o São Paulo, fora de casa. Já no domingo, 7, no Beira-Rio, o Colorado duela contra o Bragantino. No momento, o Inter está na zona de rebaixamento, com 41 pontos, atrás do Santos apenas no saldo de gols.