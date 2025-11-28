Menu
ESPORTES
ESPORTES

Santos vence Sport e empurra Vitória para o Z-4; Inter é goleado no Rio

Leão precisa vencer o Mirassol para deixar a zona de rebaixamento

Everton Santos

Por Everton Santos

28/11/2025 - 23:28 h
Imagem ilustrativa da imagem Santos vence Sport e empurra Vitória para o Z-4; Inter é goleado no Rio
-

O Santos fez o dever de casa e bateu o Sport por 3 a 0, nesta sexta-feira, 28, na Vila Belmiro, em duelo válido pela rodada 36 do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe chegou aos 41 pontos, passando Vitória e Internacional na tabela de classificação.

Os gols da equipe paulista foram marcados por Neymar, Lucas Kal (contra) e João Schimitd.

Leia Também:

"Foi feio": Rogério Ceni fica na bronca com a atuação do Bahia
Ceni diz que Bahia vai "depender" do Fluminense pela vaga direta na Libertadores
Herói do Bahia, Ronaldo projeta “duas finais” pela Libertadores

Outro adversário direto do Vitória na luta contra o rebaixamento, o Internacional perdeu por 5 a 1, para o Vasco, também nesta sexta-feira, 28. Com o resultado, a equipe gaúcha estacionou nos 41 pontos e está em 16° lugar. Caso o Vitória vença o Mirassol, o Colorado entra na zona da degola.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, no Alfredo Jaconi, para enfrentar o já rebaixado Juventude. No mesmo dia, às 20h, o Internacional enfrenta o São Paulo, no Morumbis.

