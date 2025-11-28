ESPORTES
Santos vence Sport e empurra Vitória para o Z-4; Inter é goleado no Rio
Leão precisa vencer o Mirassol para deixar a zona de rebaixamento
Por Everton Santos
O Santos fez o dever de casa e bateu o Sport por 3 a 0, nesta sexta-feira, 28, na Vila Belmiro, em duelo válido pela rodada 36 do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe chegou aos 41 pontos, passando Vitória e Internacional na tabela de classificação.
Os gols da equipe paulista foram marcados por Neymar, Lucas Kal (contra) e João Schimitd.
Outro adversário direto do Vitória na luta contra o rebaixamento, o Internacional perdeu por 5 a 1, para o Vasco, também nesta sexta-feira, 28. Com o resultado, a equipe gaúcha estacionou nos 41 pontos e está em 16° lugar. Caso o Vitória vença o Mirassol, o Colorado entra na zona da degola.
O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, no Alfredo Jaconi, para enfrentar o já rebaixado Juventude. No mesmo dia, às 20h, o Internacional enfrenta o São Paulo, no Morumbis.
