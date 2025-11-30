Vitória é o único nordestino que não perdeu para o Mirassol na Série A

Vitória não perdeu para o Mirassol em 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Leão da Barra não se intimidou com o Caipira em nenhum dos turnos do Brasileirão 2025. Nas duas partidas disputadas no ano, o Vitória não foi derrotado em ambas e se tornou a única equipe nordestina invicta contra o Mirassol na atual edição da Série A.

Ao todo, são cinco clubes do Nordeste disputando o Campeonato Brasileiro deste ano: Vitória, Bahia, Ceará, Sport e Fortaleza. No primeiro duelo, fora de casa, o Rubro-Negro segurou um empate por 1 a 1 contra a sensação do campeonato, que abriu o placar na ocasião.

Já neste sábado, 29, o Vitória venceu por 2 a 0 no Barradão. Os gols da partida foram marcados por Lucas Halter e Matheuzinho, de pênalti. O resultado tirou o Colossal da zona de rebaixamento, que agora depende apenas de si mesmo para seguir na Série A em 2026.

Veja o desempenho de cada equipe:

Vitória

Mirassol 1 x 1 Vitória - 26/07

Vitória 2 x 0 Mirassol - 29/11

Bahia

Bahia 1 x 1 Mirassol - 13/04

Mirassol 5 x 1 Bahia - 31/08

Ceará

Ceará 0 x 2 Mirassol - 23/07

Mirassol 3 x 0 Ceará - 24/11

Fortaleza

Mirassol 1 x 1 Fortaleza - 06/04

Fortaleza 0 x 1 Mirassol - 24/08

Sport

Mirassol 1 x 0 Sport - 01/06

Sport 1 x 2 Mirassol - 25/10

Professor gostou

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Jair Ventura não escondeu a sua alegria em ter sido a única equipe a conquistar a marca de invencibilidade. Além disso, também rendeu créditos à torcida por ter motivado os atletas durante todo o jogo.

"Tudo que não é bom a gente se preocupa, tudo que é bom a gente potencializa. Todo mundo tentou parar e só a gente conseguiu. Ganharam de equipes de muito potencial. Parabenizar a torcida, essa energia, se a gente não ganhasse era capaz de ganhar os dois últimos jogos e não sobreviver. Vamos vender caro cada minuto, cada jogo, para conseguir nosso objetivo", destacou.

Jair Ventura, técnico do Vitória | Foto: João Grassi

Próximo compromisso

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 3, contra o RB Bragantino. A partida será realizada no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, em jogo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão.