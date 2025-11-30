RUGIU ALTO!
Vitória é o único nordestino que não perdeu para o Mirassol na Série A
Leão da Barra somou quatro pontos diante da equipe sensação do Brasileirão
Por Gabriel Freitas | Portal MASSA! e João Grassi
O Leão da Barra não se intimidou com o Caipira em nenhum dos turnos do Brasileirão 2025. Nas duas partidas disputadas no ano, o Vitória não foi derrotado em ambas e se tornou a única equipe nordestina invicta contra o Mirassol na atual edição da Série A.
Ao todo, são cinco clubes do Nordeste disputando o Campeonato Brasileiro deste ano: Vitória, Bahia, Ceará, Sport e Fortaleza. No primeiro duelo, fora de casa, o Rubro-Negro segurou um empate por 1 a 1 contra a sensação do campeonato, que abriu o placar na ocasião.
Já neste sábado, 29, o Vitória venceu por 2 a 0 no Barradão. Os gols da partida foram marcados por Lucas Halter e Matheuzinho, de pênalti. O resultado tirou o Colossal da zona de rebaixamento, que agora depende apenas de si mesmo para seguir na Série A em 2026.
Veja o desempenho de cada equipe:
Vitória
- Mirassol 1 x 1 Vitória - 26/07
- Vitória 2 x 0 Mirassol - 29/11
Bahia
- Bahia 1 x 1 Mirassol - 13/04
- Mirassol 5 x 1 Bahia - 31/08
Ceará
- Ceará 0 x 2 Mirassol - 23/07
- Mirassol 3 x 0 Ceará - 24/11
Fortaleza
- Mirassol 1 x 1 Fortaleza - 06/04
- Fortaleza 0 x 1 Mirassol - 24/08
Sport
- Mirassol 1 x 0 Sport - 01/06
- Sport 1 x 2 Mirassol - 25/10
Professor gostou
Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Jair Ventura não escondeu a sua alegria em ter sido a única equipe a conquistar a marca de invencibilidade. Além disso, também rendeu créditos à torcida por ter motivado os atletas durante todo o jogo.
"Tudo que não é bom a gente se preocupa, tudo que é bom a gente potencializa. Todo mundo tentou parar e só a gente conseguiu. Ganharam de equipes de muito potencial. Parabenizar a torcida, essa energia, se a gente não ganhasse era capaz de ganhar os dois últimos jogos e não sobreviver. Vamos vender caro cada minuto, cada jogo, para conseguir nosso objetivo", destacou.
Próximo compromisso
O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 3, contra o RB Bragantino. A partida será realizada no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, em jogo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão.
