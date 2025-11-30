Menu
ABSURDO!

VÍDEO: técnico do Inter faz piada homofóbica em apresentação

Time gaúcho luta contra o rebaixamento no Brasileirão Série A

João Grassi

Por João Grassi

30/11/2025 - 20:36 h
Abel Braga em sua última passagem pelo Internacional, na temporada 2020
Abel Braga em sua última passagem pelo Internacional, na temporada 2020 -

O veterano Abel Braga foi apresentado no Internacional, neste domingo, 30, para tentar salvar o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, em disputa direta com o Vitória. Em sua primeira entrevista coletiva, o técnico de 73 anos fez uma piada de tom homofóbico.

Na entrevista, Abelão revelou uma conversa que teve com Andrés D'Alessandro, ex-meia, ídolo e a atualmente diretor do Inter. O novo comandante do Colorado afirmou que o time não deveria treinar utilizando uniformes da cor rosa. "Parece time de viad*".

"Um que foi meu atleta e tenho muita admiração. O D'Ale parece uma formiguinha, está em todo lugar do campo. Fiz uma brincadeira, ele deu um esporro em todo mundo. 'Eu falei não quero porr* do meu time treinando de camisa rosa, parece time de viad*'. Ele já falou: 'já falei que tem de tirar essa camisa ae'", declarou Abel.

Abel Braga não comanda nenhuma equipe desde 2023, quando foi demitido do Vasco da Gama.

Internacional na Série A

Atual 17º colocado e primeiro time posicionado dentro da zona de rebaixamento, o Internacional acumula 41 pontos no Brasileirão, um a menos em relação ao Vitória.

Seus próximos adversários são o São Paulo no Beira-Rio e o RB Bragantino, dessa vez em Bragança Paulista.

Tags:

Abel Braga campeonato brasileiro entrevista homofobia sc internacional

x