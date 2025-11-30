VÍDEO: técnico do Inter faz piada homofóbica em apresentação

Abel Braga em sua última passagem pelo Internacional, na temporada 2020 - Foto: Ricardo Duarte | Internacional

O veterano Abel Braga foi apresentado no Internacional, neste domingo, 30, para tentar salvar o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, em disputa direta com o Vitória. Em sua primeira entrevista coletiva, o técnico de 73 anos fez uma piada de tom homofóbico.

Na entrevista, Abelão revelou uma conversa que teve com Andrés D'Alessandro, ex-meia, ídolo e a atualmente diretor do Inter. O novo comandante do Colorado afirmou que o time não deveria treinar utilizando uniformes da cor rosa. "Parece time de viad*".

"Um que foi meu atleta e tenho muita admiração. O D'Ale parece uma formiguinha, está em todo lugar do campo. Fiz uma brincadeira, ele deu um esporro em todo mundo. 'Eu falei não quero porr* do meu time treinando de camisa rosa, parece time de viad*'. Ele já falou: 'já falei que tem de tirar essa camisa ae'", declarou Abel.

Abel Braga na sua apresentação: "Eu fiz uma brincadeira, no fundo ele (D'Alessandro) deu esporro em todo mundo. Eu falei 'pô, eu não quero a porra do meu time treinando de camisa rosa, parece time de viado'". pic.twitter.com/tL1Th69SFd — Bruno Abichéquer (@brunoabichequer) November 30, 2025

Abel Braga não comanda nenhuma equipe desde 2023, quando foi demitido do Vasco da Gama.

Internacional na Série A

Atual 17º colocado e primeiro time posicionado dentro da zona de rebaixamento, o Internacional acumula 41 pontos no Brasileirão, um a menos em relação ao Vitória.

Seus próximos adversários são o São Paulo no Beira-Rio e o RB Bragantino, dessa vez em Bragança Paulista.