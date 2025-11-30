SE MANDOU
Capitão do Palmeiras volta pra casa a pé após vice na Libertadores
Jogador do time paulista deixou o CT andando
Por João Grassi
Vice-campeão da Copa Libertadores após perder a final para o Flamengo, em Lima, no Peru, o Palmeiras desembarcou no Brasil na manhã deste domingo, 30. A saída da delegação do CT na capital paulista, no entanto, chamou a atenção.
Embora praticamente toda a delegação tenha buscado seus carros e ido embora normalmente, dois atleta deixaram o local andando: o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Emiliano Martínez.
Imagens flagradas pelo ge.globo mostram Gómez e Martínez saindo com suas mochilas e em seguida caminhando até um conjunto residencial próximo ao CT.
Com gol do zagueiro/lateral Danilo, o Flamengo bateu o Palmeiras na grande final da Libertadores neste sábado, 29. O time carioca se tornou o primeiro brasileiro a alcançar quatro título do torneio continental.
