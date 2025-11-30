QUE TORCIDA!
Vitória bate recorde de público no Barradão contra o Mirassol; confira
Leão da Barra bateu o time paulista com casa cheia e festa da torcida nas arquibancadas
Por João Grassi
Além de sair da zona de rebaixamento, o Vitória alcançou uma marca importante em relação a sua torcida na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, neste sábado, 29, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um novo recorde de público pagante do Estádio Manoel Barradas.
A partida levou 30.591 torcedores pagantes ao Barradão, exatamente dez pessoas a mais em relação ao registrado no empate por 1 a 1 contra o Bahia, no jogo de volta das finais do Campeonato Baiano.
Por outro lado, o público total diante do time do interior paulista foi o mesmo daquele Ba-Vi: 30.793 pessoas. Atualmente, essa é a capacidade máxima do estádio e, consequentemente, o recorde de 2025.
Próximo compromisso
Antes de voltar a jogar no Barradão contra o São Paulo, o Vitória encara o RB Bragantino na próxima quarta-feira, 3. A partida será realizada no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, em duelo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão.
