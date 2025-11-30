Menu
HOME > ESPORTES
RUF RUF

Vitória se movimenta para adquirir Baralhas em definitivo

Volante de 27 anos é titular e peça importante no elenco rubro-negro

João Grassi

Por João Grassi

30/11/2025 - 14:44 h
Gabriel Baralhas, volante do Vitória
Gabriel Baralhas, volante do Vitória -

Titular e peça importante no elenco, Gabriel Baralhas está emprestado ao Vitória e sua permanência em definitivo interessa ao clube. O Leão da Barra já se movimenta para adquirir o volante de 27 anos.

Em entrevista à Rádio BandNews FM Goiás, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, afirmou que Fábio Mota, presidente do Vitória, pediu prioridade para uma futura negociação de Baralhas. O clube goiano é dono dos direitos econômicos do atleta.

“O presidente do Vitória já me ligou. Me ligou ontem e quer preferência para contar com o Baralhas. Eu disse que não tinha problema. O Fábio [Mota] é bom no negócio, vamos conversar. O Baralhas provavelmente vai trazer bons valores para o Atlético”, revelou Adson.

Baralhas tem contrato de empréstimo com o Leão da Barra até o fim deste ano. Em 2025, o meio-campista disputou 44 jogos, fez quatro gols e deu três assistências, sendo o quarto atleta do elenco com mais aparições em campo.

Leia Também:

Vitória pode se salvar do rebaixamento na próxima rodada; veja cenário
Conexão de Kayzer com Vitória vai além do futebol: "Energia diferente"
Jair Ventura desabafa sobre compromisso no Vitória: "Contrato da vida"

Próximo compromisso

O Vitória de Gabriel Baralhas volta a campo na próxima quarta-feira, 3, contra o RB Bragantino. A partida será realizada no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, válida pela 37ª rodada do Brasileirão.

x