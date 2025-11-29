Jair Ventura desabafa sobre compromisso no Vitória: "Contrato da vida"

Jair Ventura, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

A vitória do Vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, neste sábado, 29, no Barradão lotado, trouxe mais do que três pontos: trouxe "alívio" na reta decisiva do Brasileirão. O técnico Jair Ventura destacou a importância do resultado diante de um adversário que figura no G-4 e exaltou a conexão entre a arquibancada e o time.

O comandante rubro-negro valorizou a dificuldade de enfrentar um projeto consolidado, mas fez questão de creditar parte do sucesso à energia vinda das arquibancadas.

"Alívio. Quando você enfrenta uma equipe do G-4, trabalho longevo. Enfrentei em 2023 com o Mozart e era o mesmo jeito de jogar. O Ronald trabalhou lá. Clube sério, que honra com os compromissos e investe em estrutura. Muito difícil de marcar, mas nossa atmosfera hoje foi maravilhosa. Mais uma vez nossa torcida nos empurrou", disse o treinador.

Tiramos o momento que vivíamos, em que chegava o fim do jogo e pensávamos que íamos tomar a virada. Jair Ventura

Com 42 pontos e ocupando a 15ª colocação, o Leão da Barra depende apenas de si para escapar do Z-4. Ainda faltam duas rodadas para o fim da Série A.

"A vida dos jogadores é muito curta. Cada contrato tem que ser o contrato da sua vida, o ano da sua vida. Temos que dar nosso máximo sempre, é sobre sua carreira, sua vida. Depois, quando passa o tempo, bate o arrependimento. Espero que eu possa trabalhar durante muitos anos", disse Jair Ventura.

Meu primeiro jogo como treinador profissional foi em 2010, mas é como se fosse meu primeiro trabalho. Jair Ventura

"Vim para cá para dar felicidade à nossa torcida, resgatar atletas, potencializá-los. Para a gente é muito prazeroso ver que os atletas estão valorizados quando eles alcançam seus objetivos. Fico feliz por potencializar jogadores ao longo da minha carreira, e a gente vai encontrando eles pelo caminho.", completou.

O Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, quando encara o Bragantino em partida atrasada da 34ªrodada do Brasileirão.