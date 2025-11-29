Menu
Ouvir

Lucas Halter destaca evolução defensiva como "ponto forte" do Vitória

Zagueiro exalta trabalho coletivo e garante foco total na permanência

Por Lucas Vilas Boas e João Grassi

29/11/2025 - 19:22 h
Lucas Halter em campo pelo Vitória
Lucas Halter em campo pelo Vitória -

O Vitória vive seu melhor momento defensivo na temporada justamente na reta decisiva do Brasileirão. Após vencer o Mirassol por 2 a 0 neste sábado, 29, no Barradão, o zagueiro e capitão Lucas Halter destacou a evolução coletiva do sistema rubro-negro, que voltou a sair de campo sem ser vazado.

A defesa é o setor que mais se esperava evolução com a chegada de Jair Ventura — e não aconteceu de forma diferente. O Leão da Barra sofreu apenas seis gols nos últimos nove jogos e foi vazado apenas uma vez nos últimos quatro compromissos.

"A gente tem evoluído como equipe. Não só ofensivamente, mas defensivamente também. Isso tem sido um ponto forte nosso, estamos evoluindo na hora certa, é mais um jogo sem tomar gol. Fico feliz porque o nosso trabalho lá atrás é isso: evitar gol. Baliza zero", disse Lucas Halter durante entrevista na zona mista.

O meio-campista Danielzinho, do clube paulista, também elogiou a organização rubro-negra ao exaltar a linha de cinco defensiva "muito bem treinada" do Rubro-Negro.

"Só iremos descansar e botar a cabeça no travesseiro quando a gente estiver com a nossa vaga na Série A, que é onde o Vitória merece estar. É mais uma final, encaramos isso no vestiário assim", completou Lucas Halter.

Com 42 pontos e ocupando a 15ª colocação, o Leão da Barra depende apenas de si para escapar do Z-4 e volta a campo na quarta-feira, 3, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

