ELOGIOU!

Meia do Mirassol se rende ao Vitória de Jair Ventura: "Bem treinado"

Clube paulista perdeu por 2 a 0 para o Leão da Barra no Barradão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

29/11/2025 - 18:41 h | Atualizada em 29/11/2025 - 18:52
Danizelzinho em campo pelo Mirassol
Danizelzinho em campo pelo Mirassol -

Após a derrota por 2 a 0 para o Vitória, neste sábado, 29, no Barradão, o meio-campista Danielzinho, do Mirassol, destacou a postura competitiva da equipe paulista, mas fez questão de exaltar o nível de organização do time comandado por Jair Ventura.

Mesmo reconhecendo que o Leão da Barra soube aproveitar melhor as oportunidades, o jogador enfatizou a eficiência defensiva rubro-negra.

"A gente conseguiu ter um jogo de imposição, mas não conseguiu o resultado. Primeira chance do jogo já tivemos uma situação de bola parada, o time atuou e jogou bem. O Vitória, com uma linha de cinco alí atrás, muito bem treinado, muito bem fechado. Não conseguimos, com as oportunidades que tivemos, concluir o gol, mas o Vitória concluiu em gol e por isso venceram", afirmou o jogador em entrevista ao Premiere.

Xodó? Matheuzinho, do Vitória, revela novo filho: "Mais um príncipe"
Titular do Vitória deixa campo machucado e liga alerta no Brasileirão
Com retorno, Vitória relaciona 23 atletas para jogo com o Mirassol

Com o vitória, o Rubro-Negro chegou aos 42 pontos e subiu para a 15ª posição, deixando para trás Santos e Internacional — agora o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Pouco depois do início da partida deste sábado, o Colorado anunciou a demissão do técnico Ramón Díaz.

O Mirassol, por outro lado, perdeu a oportunidade de se isolar ainda mais na quarta posição. A equipe segue com 63 pontos, com cinco pontos a mais que o Fluminense — atual quinto colocado.

Brasileirão 2025 vitória Vitória x Mirassol

x