ESPORTES

Xodó? Matheuzinho, do Vitória, revela novo filho: "Mais um príncipe"

Meio-campista marcou o segundo gol do Rubro-Negro neste sábado, 29

Por Lucas Vilas Boas e João Grassi

29/11/2025 - 18:31 h | Atualizada em 29/11/2025 - 21:32
Matheuzinho em campo pelo Vitória -

O dia de hoje vai ficar para sempre marcado na vida de Matheuzinho. O meia do Vitória voltou a balançar as redes depois de um mês na vitória sobre o Mirassol, neste sábado, 29, comemorou com a bola na barriga e homenageou a sua esposa grávida na saída do gramado.

Matheuzinho entrou no segundo tempo com o placar favorável e converteu a cobrança de pênalti aos 44 minutos do segundo tempo para sacramentar a saída do Leão da Barra da zona de rebaixamento.

"Um resultado muito importante, primeiro queria agradecer à nossa torcida, fizeram uma festa linda hoje. Eles são o nosso 12º jogador. Na comemoração na hora do gol eu coloquei a bola na barriga, porque está vindo mais um príncipe na nossa família. Já tenho dois filhos, a Lívia e o João, então quero parabenizar a minha esposa, que está vendo de casa. Estou muito feliz por esse filho, que vai vir, e pela vitória do Vitória", disse o camisa 10 em entrevista ao Premiere.

"Um clima muito positivo. Queria novamente agradecer à torcida, que apoiou do início ao fim. A vitória de hoje é muito por eles também. Eles trazem essa sinergia de fora para dentro (de campo) para a gente", completou na zona mista.

Com o resultado, o Vitória assumiu a 15ª colocação com 42 pontos, ultrapassando Santos e Internacional, que é o novo primeiro clube dentro do Z-4. O Colorado, inclusive, anunciou a demissão do técnico Ramón Díaz.

