Confiante, Dudu crava permanência do Vitória na Série A do Brasileirão

Dudu em campo pelo Vitória - Foto: Divulgação | ECVitória

O Vitória vive um momento de confiança na reta final do Brasileirão, e ninguém representa melhor esse sentimento do que o volante Dudu. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol neste sábado, 29, no Barradão, o meio-campista foi direto: o Leão não será rebaixado.

"O momento é muito bom, de poder entrar, ajudar e confiando também no trabalho do professor. E pode ter certeza que vai dar certo e vamos livrar o Vitória (do rebaixamento)", disse durante entrevista na zona mista.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar da confiança, Dudu fez questão de lembrar que o campeonato ainda não acabou e que a concentração precisa permanecer alta até o fim.

"Nós não pode estar confortável, estamos em disputa e ainda não livramos (do rebaixamento), mas o foco do grupo é o mesmo: livrar e fazer o máximo. Temos um jogo na quarta-feira, que é muito importante. Quero agradecer à torcida por esse carinho que eles têm por mim", completou.

Com 42 pontos e ocupando a 15ª posição, o Vitória depende apenas de si para selar a permanência. O próximo compromisso é na quarta-feira, 3, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.