Vitória pode se salvar do rebaixamento na próxima rodada; veja cenário

O Vitória não é, nem de perto, um dos favoritos ao rebaixamento à Série B após a 36ª rodada do Brasileirão. Após bater o Mirassol, sair do Z-4 e chegar à 15ª colocação, o Rubro-Negro viu a probabilidade de queda reduzir drásticamente.

A porcentagem que antes era de 43,5% caiu para apenas 25,5% neste sábado, 29, de acordo com os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Embora o Santos tenha feito o dever de casa contra o Sport, a redução se dá também pela goleada humilhante por 5 a 1 sofrida pelo Internacional em duelo contra o Vasco, em São Januário.

Salvo no próximo jogo?

A tão sonhada permanência, inclusive, pode ser garantida já na próxima rodada do Brasileirão. Se vencer o Bragantino em Bragança Paulista por partida atrasada da 34ª rodada e contar com os tropeços de Fortaleza, Santos ou Internacional, o Vitória estará oficialmente salvo do rebaixamento.

O Santos encara o rebaixado Juventude fora de casa e entra em campo pelo "jogo da vida" — fator que torna um possível tropeço menos viável. Já o Colorado vai ao Morumbi para encarar o São Paulo, que vem de uma das derrotas mais humilhantes de sua história: o 6 a 0 para o Fluminense, no Maracanã.

O Fortaleza entra em campo neste domingo, 30, contra o Atlético-MG, por partida atrasada, e volta a encarar o Corinthians pela 37ª rodada, ambas em casa.

Para que o Vitória escape do rebaixamento com um jogo de ancedência, precisa torcer para o Leão do Picí não ganhar um dos dois confrontos e que Internacional ou Santos perca seus jogos. Um empate, por exemplo, já adiaria a decisão para o último jogo da competição.

Cenários de permanência sacramentada na 37ª rodada:

O Fortaleza não vença um dos dois jogos que ainda fará em casa , contra Atlético-MG e Corinthians, e o Santos perca para o Juventude (jogo do Internacional passa a ser desconsiderado).

, contra Atlético-MG e Corinthians, e o Santos (jogo do Internacional passa a ser desconsiderado). O Fortaleza não vença um dos dois jogos que ainda fará em casa , contra Atlético-MG e Corinthians, e o Internacional perca para o São Paulo (jogo do Santos passa a ser desconsiderado).

, contra Atlético-MG e Corinthians, e o Internacional (jogo do Santos passa a ser desconsiderado). O Fortaleza não vença um dos dois jogos que ainda fará em casa , contra Atlético-MG e Corinthians, e tanto o Santos quanto o Internacional percam seus jogos.

, contra Atlético-MG e Corinthians, e tanto o Santos quanto o Internacional Se o Fortaleza vencer os dois jogos , Santos e Internacional precisam perder para o Vitória garantir a permanência na Série A.

Vale lembrar que todos os cenários são levados em conta somente em caso de vitória do Vitória sobre o Bragantino. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 3, às 19h, no Estadio Cicero de Souza Marques.

No mesmo dia e horário, a bola rola para Fortaleza e Corinthians, na Arena Castelão. Uma hora mais tarde, às 20h, o Inter encara o São Paulo, enquanto o Santos visita o Juventude às 19h30.