Flamengo supera o Palmeiras e se sagra campeão da Libertadores 2025

Danilo marcou o único gol da final da Libertadores 2025 - Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Em uma final brasileira, o Flamengo levou a melhor contra o Palmeiras e conquistou a Copa Libertadores da América de 2025. No confronto derradeiro em Lima, no Peru, o Rubro-Negro conquistou o título ao vencer o Verdão por 1 a 0. O zagueiro Danilo marcou o único gol do jogo.

O primeiro tempo da partida foi de poucas chances de gols dos dois lados e ficou marcado por um pisão de Erick Pulgar, do Flamengo, em Bruno Fuchs, do Palmeiras. O volante recebeu apenas cartão amarelo em lance polêmico e a reclamação por uma expulsão segue grande mesmo após a partida.

Com maior posse de bola, o Flamengo teve poucas chances, mas Bruno Henrique e Samuel Lino só ficaram no quase no melhor momento. O gol do título só saiu aos 22 minutos do segundo tempo, quando Arrascaeta cobrou escanteio da direita e o zagueiro Danilo foi soberano no alto para testar no canto e estufar a rede.

A partir deste momento, o jogo passou a ser de pressão do Palmeiras, com muitos cruzamentos na área e no desespero pelo gol de empate. A melhor chance foi nos acréscimos, quando Vitor Roque pegou a sobra na pequena área, bateu forte e Danilo foi herói ao desviar e tirar a bola do caminho do gol.

Marca histórica

Danilo foi mesmo o grande nome do Flamengo na final e é somente o terceiro jogador a marcar gol em final da Libertadores pelo clube carioca, chegando em uma lista que tinha apenas Zico e Gabigol, os maiores ídolos da história do Rubro-Negro.

Esse foi o quarto título do Flamengo na Libertadores. Antes desse, o Mengão também havia conquistado em 1981, 2019 e 2022.

Vingança

O resultado também foi uma vingança do Flamengo contra o Palmeiras, já que as equipes se enfrentaram na final da Libertadores de 2021 e o Verdão levou a melhor, vencendo por 2 a 1 na prorrogação.