ESPORTES
ESPORTES

Cinco dias após titulo nacional, técnico deixa clube grande do Brasil

Treinador comandou o time durante toda a campanha no Campeonato Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

29/11/2025 - 16:33 h | Atualizada em 29/11/2025 - 17:02
Taça do Campeonato Brasileiro
Taça do Campeonato Brasileiro

Poucos dias depois de se sagrar campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba anunciou, nesta sexta-feira, 28, a demissão do técnico Mozart, que comandou a equipe durante toda a campanha do título nacional.

Em nota oficial, o clube paranaense informou que não houve acordo para renovação de contrato — válido até o final da temporada. Mozart comandou o Coritiba em 48 jogos, com 24 vitórias, 15 empates e nove derrotas.

Mozart, ex-treinador do Coritiba
Mozart, ex-treinador do Coritiba | Foto: Divulgação | Coritiba

Nota oficial do Coritiba

“O Coritiba Foot Ball Club informa que, após conversas realizadas nos últimos dias, o treinador Mozart e o Clube não chegaram a um acordo para a renovação contratual.

O Coxa agradece ao profissional pelo trabalho, profissionalismo e comprometimento demonstrados durante o período em que esteve à frente da equipe. O treinador sempre será lembrado como o comandante do tricampeonato brasileiro da Série B. Desejamos ao profissional sucesso na continuidade de sua carreira”.

Campanha de Campeão

Melhor defesa da Série B, o Coritiba garantiu o título na última rodada após vitória sobre o Amazonas, fora de casa. A equipe teve a chance de sacramentar o campeonato de vez na 37ª rodada, mas um empate no Couto Pereira em 0 a 0 com o Operário estragou os planos da torcida alviverde.

Embora o Coritiba tenha garantido o acesso à Série A com o empate, o time saiu de campo vaiado pela própria torcida.

