Ancelotti coloca condição para levar Neymar para a Copa do Mundo

Ancelotti põe em dúvida Neymar na Copa: “Precisa estar 100%” - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Carlo Ancelotti deixou em aberto a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026. Em entrevista a TV Record, o técnico italiano valorizou o talento do camisa 10, mas deixou claro que a decisão dependerá da condição física do atacante nas vésperas do torneio.

Ancelotti lembrou as lesões que atrapalharam a preparação recente de Neymar e afirmou que esse histórico pesa na avaliação. "Penso que é um grande talento. Teve a má sorte de ter lesões no nosso período. Ele não pôde se preparar para estar em uma boa condição física por conta das lesões que teve", disse o treinador, antes de mencionar o tempo restante até a competição: "Estamos em novembro...".

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Desde a chegada de Ancelotti ao comando da seleção, Neymar não foi convocado para nenhuma das oito partidas disputadas até agora. O jogador, que enfrenta problemas físicos, também tem encontrado dificuldades para manter sequência de jogos pelo Santos, segundo relatos da própria equipe.

Para Ancelotti, a saúde é critério central na escolha da lista. O técnico explicou que a exigência de 100% de condição física vale para Neymar e para todos os candidatos à seleção. "Ele tem que estar 100%. Tem muitos jogadores muito bons, eu preciso escolher jogadores que estão 100%. Não é só o Neymar, pode ser o Vinicius. Se o Vinicius está 90%, vou chamar outro jogador que está 100%, porque é uma seleção que tem uma competência, sobretudo, na frente, muito, muito alta. Na frente, temos muitos jogadores, muito bons", explicou.

Apesar das reservas sobre a convocação, Ancelotti não poupou elogios a Neymar, destacando seu talento: "Neymar está no mesmo nível dos outros, tendo em conta que Neymar já mostrou um talento extraordinário". A declaração reforça que, além da questão física, a concorrência ofensiva no Brasil será outro fator decisivo rumo à montagem do elenco para 2026.