Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VITÓRIA VERDE E AMARELA

Brasil bate Chile em estreia nas eliminatórias do Mundial de Basquete

Seleção iniciou trajetória em busca da 20ª participação em Copas do Mundo

João Grassi

Por João Grassi

28/11/2025 - 13:20 h
Seleção Brasileira de Basquete Masculino
Seleção Brasileira de Basquete Masculino -

A Seleção Brasileira estreou com vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete Masculino. Nesta quinta-feira, 27, o Brasil bateu o Chile pelo placar de 82 a 66 em Valdivia, na casa dos chilenos, em busca da 20ª participação em Mundiais, competição na qual nunca ficou de fora.

Mesmo com bastantes desfalques e jogando no Chile, a equipe verde e amarela se impôs desde o primeiro quarto, já abrindo sete pontos de vantagem. A Seleção seguiu com a superior nos três períodos seguintes e fechou o jogo com 16 pontos de frente.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Sem poder contar com Yago, Márcio, Gui Santos e Bruno Caboclo, além dos poupados Benite, Tim Soares e Didi, o técnico Aleksandar Petrović escalou a Amarelinha com: Alexey Borges, Georginho de Paula, Léo Meindl, Lucas Dias e Mathias Alessanco. Entraram no decorrer do duelo Guilherme Deodato, Caio Pacheco, Brunão, Nathan Fernandes, Pedro Pastre e Wini Braga.

Brasil e Chile duelam novamente neste domingo, 30, pela segunda rodada do Grupo C nas Eliminatórias da Copa do Mundo, às 19h. Dessa vez, o confronto acontece em solo brasileiro, na cidade de São Paulo, no Ginásio Wlamir Marques.

Leia Também:

Associação 7x campeã baiana de karatê realiza competição em Salvador
Aos 54 anos, morre astro que fez história na NBA
Brasil dá show em estreia do Mundial de Handebol e atropela Cuba

Formato das Eliminatórias

A Seleção está no grupo C das Eliminatórias, com duelos de ida e volta contra Chile, Colômbia e Venezuela. Os três melhores colocados da chave avançam para a segunda fase, acumulando os resultados desta primeira etapa.

Já na segunda etapa, o grupo do Brasil se mistura com a chave que tem Estados Unidos, Nicarágua, República Dominicana e México. Um novo grupo de seis equipes é formado e os confrontos passam a ser apenas contra as seleções que não se enfrentaram anteriormente. A dinâmica para os grupos B e D é a mesma.

Os sete melhores das Eliminatórias garantem vaga na Copa do Mundo, sendo os três primeiros colocados de cada chave e o melhor quarto colocado geral.

Jogos do Brasil na 1ª fase das Eliminatórias

  • Chile 66 x 82 Brasil - 27/11/2025
  • Brasil x Chile - 30/11/2025
  • Brasil x Venezuela - 27/02/2026
  • Brasil x Colômbia - 02/03/2026
  • Venezuela x Brasil - 02/07/2026
  • Colômbia x Brasil - 05/07/2026

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

basquete Copa do Mundo de basquete eliminatórias seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Seleção Brasileira de Basquete Masculino
Play

Torcedores incendeiam estádio após rebaixamento de clube; veja vídeo

Seleção Brasileira de Basquete Masculino
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Seleção Brasileira de Basquete Masculino
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Seleção Brasileira de Basquete Masculino
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

x