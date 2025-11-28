Brasil bate Chile em estreia nas eliminatórias do Mundial de Basquete

Seleção Brasileira de Basquete Masculino - Foto: FIBA | Divulgação

A Seleção Brasileira estreou com vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete Masculino. Nesta quinta-feira, 27, o Brasil bateu o Chile pelo placar de 82 a 66 em Valdivia, na casa dos chilenos, em busca da 20ª participação em Mundiais, competição na qual nunca ficou de fora.

Mesmo com bastantes desfalques e jogando no Chile, a equipe verde e amarela se impôs desde o primeiro quarto, já abrindo sete pontos de vantagem. A Seleção seguiu com a superior nos três períodos seguintes e fechou o jogo com 16 pontos de frente.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sem poder contar com Yago, Márcio, Gui Santos e Bruno Caboclo, além dos poupados Benite, Tim Soares e Didi, o técnico Aleksandar Petrović escalou a Amarelinha com: Alexey Borges, Georginho de Paula, Léo Meindl, Lucas Dias e Mathias Alessanco. Entraram no decorrer do duelo Guilherme Deodato, Caio Pacheco, Brunão, Nathan Fernandes, Pedro Pastre e Wini Braga.

Brasil e Chile duelam novamente neste domingo, 30, pela segunda rodada do Grupo C nas Eliminatórias da Copa do Mundo, às 19h. Dessa vez, o confronto acontece em solo brasileiro, na cidade de São Paulo, no Ginásio Wlamir Marques.

Formato das Eliminatórias

A Seleção está no grupo C das Eliminatórias, com duelos de ida e volta contra Chile, Colômbia e Venezuela. Os três melhores colocados da chave avançam para a segunda fase, acumulando os resultados desta primeira etapa.

Já na segunda etapa, o grupo do Brasil se mistura com a chave que tem Estados Unidos, Nicarágua, República Dominicana e México. Um novo grupo de seis equipes é formado e os confrontos passam a ser apenas contra as seleções que não se enfrentaram anteriormente. A dinâmica para os grupos B e D é a mesma.

Os sete melhores das Eliminatórias garantem vaga na Copa do Mundo, sendo os três primeiros colocados de cada chave e o melhor quarto colocado geral.

Jogos do Brasil na 1ª fase das Eliminatórias