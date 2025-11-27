Menu
HOME > ESPORTES
FEMININO

Brasil dá show em estreia do Mundial de Handebol e atropela Cuba

Seleção venceu as cubanas com amplo domínio e aplicou 41 a 20

João Grassi

Por João Grassi

27/11/2025 - 16:44 h | Atualizada em 27/11/2025 - 17:32
Brasil venceu Cuba na estreia do Mundial de Handebol
Brasil venceu Cuba na estreia do Mundial de Handebol -

A Seleção Brasileira confirmou o favoritismo e venceu na estreia do Mundial Feminino de Handebol. Nesta quinta-feira, 27, o Brasil derrotou Cuba pelo placar de 41 a 20 em Stuttgart, na Alemanha. O duelo foi válido pelo Grupo G da competição.

Com amplo domínio nos dois tempos do duelo, a equipe verde-amarela chegou a sair perdendo por 3 a 1, mas rapidamente virou o jogo e foi abrindo vantagem gradualmente.

A estreia ainda contou com a presença da veterana Alexandra Nascimento, de 44 anos, melhor do mundo em 2012 e destaque no título mundial de 2013.

Leia Também:

Com times baianos, Salvador sedia Brasileiro de Handebol Feminino
Brasil faz história, vence Espanha e avança no Mundial de handebol
Brasil sofre, mas vence EUA e avança no Mundial de Handebol masculino

Com boa eficiência nos arremessos tentados, a equipe comandada pelo técnico Cristiano Rocha acertou 13 de 30 arremessos, com 60% de aproveitamento.

Agora, o Brasil volta a jogar contra a República Tcheca. A partida acontece neste sábado, 29, às 14 horas (horário de Brasília).

Calendário da Seleção na primeira fase do Mundial

  • Brasil 41 x 20 Cuba
  • Brasil x República Tcheca – sábado, 29 de novembro – 14h
  • Suécia x Brasil – segunda-feira, 1º de dezembro – 16h30

x