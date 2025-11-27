FEMININO
Brasil dá show em estreia do Mundial de Handebol e atropela Cuba
Seleção venceu as cubanas com amplo domínio e aplicou 41 a 20
Por João Grassi
A Seleção Brasileira confirmou o favoritismo e venceu na estreia do Mundial Feminino de Handebol. Nesta quinta-feira, 27, o Brasil derrotou Cuba pelo placar de 41 a 20 em Stuttgart, na Alemanha. O duelo foi válido pelo Grupo G da competição.
Com amplo domínio nos dois tempos do duelo, a equipe verde-amarela chegou a sair perdendo por 3 a 1, mas rapidamente virou o jogo e foi abrindo vantagem gradualmente.
A estreia ainda contou com a presença da veterana Alexandra Nascimento, de 44 anos, melhor do mundo em 2012 e destaque no título mundial de 2013.
Com boa eficiência nos arremessos tentados, a equipe comandada pelo técnico Cristiano Rocha acertou 13 de 30 arremessos, com 60% de aproveitamento.
Agora, o Brasil volta a jogar contra a República Tcheca. A partida acontece neste sábado, 29, às 14 horas (horário de Brasília).
Calendário da Seleção na primeira fase do Mundial
- Brasil 41 x 20 Cuba
- Brasil x República Tcheca – sábado, 29 de novembro – 14h
- Suécia x Brasil – segunda-feira, 1º de dezembro – 16h30
