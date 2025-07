Com times baianos, Salvador sedia Brasileiro de Handebol Feminino

Handebol na Bahia - Foto: Divulgação

O Campeonato Brasileiro de Handebol Feminino está chegando a Salvador - e bem representado. Com duas equipes baianas, o torneio será disputado no Espaço Cidadania de Itapuã (quinta e sexta) e no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras (final de semana) desta quarta-feira, 23, até domingo, 27, com entrada gratuita em todos os jogos.

São oito equipes vindas de Pernambuco, Alagoas, Paraná, Espírito Santo e Bahia, prontas para defender seus estados no torneio com mais de 144 atletas, junto aos integrantes das comissões técnicas, dirigentes da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) e da Federação Baiana de Handebol.

Equipe Sento Sé Handebol Clube | Foto: Divulgação

Sem sair da Bahia, as equipes Sento Sé Handebol Clube e Associação Desportiva UFBA encaram o desafio de representar a sede do torneio, que recebe duas baianas na etapa nacional após a desistência da equipe do Amazonas.

"Representa não apenas um avanço técnico, mas também simbólico, pois evidencia o crescimento do handebol feminino tanto no interior quanto na capital do estado, servindo de inspiração para outras atletas, clubes e comunidades”, comenta Luiz Fernando Gil, presidente da Federação Baiana.

Equipe Associação Desportiva UFBA | Foto: Divulgação

Como sede, a Bahia também não decepciona. Recentemente, o estado foi sede dos Campeonatos Brasileiros de BMX, Águas Abertas e Judô, recebendo até competições internacionais como a Malara Race.

Para o diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, essa evolução tem um motivo claro: os investimentos que o esporte baiano vem recebendo. De acordo com o Instituto de Pesquisa Inteligência Esportiva (IPIE/UFPR), a Bahia encabeça o ranking de investimento público em esporte no país nos últimos oito anos, evidenciando o crescimento estadual como sede e fonte de atletas.