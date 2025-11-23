Menu
HOME > ESPORTES
LUTO

Aos 54 anos, morre astro que fez história na NBA

Morte do astro foi confirmada pela liga

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/11/2025 - 11:15 h
Ex-jogador havia se aposentado após ficar tetraplégico
Ex-jogador havia se aposentado após ficar tetraplégico

O ex-jogador da NBA Rodney Rogers morreu no último sábado, 22, aos 54 anos. O astro se aposentou após ficar tetraplégico ao sofrer um acidente de quadriciclo durante uma trilha, em 2008.

O falecimento de Rogers foi anunciado pela imprensa americana e confirmado pela liga, que enviou condolências à família e amigos. A causa da morte não foi divulgada.

“A família da NBA está profundamente triste com o falecimento de Rodney Rogers. Rodney ganhou o prêmio de Melhor Sexto Homem do Ano enquanto jogava pelo Phoenix Suns e foi um companheiro de equipe muito querido durante seus 12 anos de carreira na NBA”, escreveu a liga em comunicado.

“Ele será lembrado não apenas por suas conquistas nas quadras, mas também pela extraordinária resiliência, coragem e generosidade que demonstrou ao longo de sua vida, qualidades que inspiraram muitos. Enviamos nossas mais sinceras condolências à esposa de Rodney, Faye, e a toda a sua família”, completou.

O ex-jogador atuou por 12 temporadas na principal liga de basquete do mundo, sendo selecionado pelo Denver Nuggets e passando por equipes como o Phoenix Suns, onde foi eleito o Sexto Homem do Ano na temporada de 2000.

Após uma carreira universitária de sucesso, Rodney Rogers foi selecionado pelos Nuggets no Draft de 1993. Ele também passou pelo Los Angeles Clippers, Boston Celtics, New Jersey Nets, New Orleans Hornets, Philadelphia 76ers e Phoenix Suns, onde ganhou o prêmio de Melhor Sexto Homem do Ano da NBA. Em seus 12 anos como profissional, Rogers teve uma média de 10,9 pontos e 4,5 rebotes por jogo.

x