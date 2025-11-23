Aos 54 anos, morre astro que fez história na NBA

Ex-jogador havia se aposentado após ficar tetraplégico - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-jogador da NBA Rodney Rogers morreu no último sábado, 22, aos 54 anos. O astro se aposentou após ficar tetraplégico ao sofrer um acidente de quadriciclo durante uma trilha, em 2008.

O falecimento de Rogers foi anunciado pela imprensa americana e confirmado pela liga, que enviou condolências à família e amigos. A causa da morte não foi divulgada.

“A família da NBA está profundamente triste com o falecimento de Rodney Rogers. Rodney ganhou o prêmio de Melhor Sexto Homem do Ano enquanto jogava pelo Phoenix Suns e foi um companheiro de equipe muito querido durante seus 12 anos de carreira na NBA”, escreveu a liga em comunicado.

“Ele será lembrado não apenas por suas conquistas nas quadras, mas também pela extraordinária resiliência, coragem e generosidade que demonstrou ao longo de sua vida, qualidades que inspiraram muitos. Enviamos nossas mais sinceras condolências à esposa de Rodney, Faye, e a toda a sua família”, completou.

O ex-jogador atuou por 12 temporadas na principal liga de basquete do mundo, sendo selecionado pelo Denver Nuggets e passando por equipes como o Phoenix Suns, onde foi eleito o Sexto Homem do Ano na temporada de 2000.

