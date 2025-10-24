Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LEGADO

Superintendente da Desenbahia se espelha na mãe para vaga na Alba

André Fidalgo diz que legado de Maria Del Carmem é insubstituível

Yuri Abreu e Rodrigo Tardio

Por Yuri Abreu e Rodrigo Tardio

24/10/2025 - 10:49 h
André Fidalgo é pré candidato a deputado estadual pelo PT-BA
André Fidalgo é pré candidato a deputado estadual pelo PT-BA -

Pré candidato a deputado estadual nas eleições de 2026, pelo Partido dos Trabalhadores (PT-BA), André Fidalgo, superintendente da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) vê com otimismo o cenário para o próximo pleito.

"A gente está pronto para assumir essa missão. Estou no governo desde 2009, época na qual fui convidado a ingressar na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Acredito nesse governo pelas transformações que vem fazendo na Bahia", disse.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Maria Del Carmen homenageia ministro por investimentos na Bahia
Alerta na Liberdade: solo encharcado causa preocupação à Prefeitura
Segredo da muralha: Ceni revela peça-chave da defesa do Bahia no Brasileirão

A afirmação foi durante outorga do título de cidadão baiano ao ministro Jader Filho, nesta sexta-feira, 24, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

Filho da deputada estadual, Maria Del Carmen (PT), Fidalgo já ocupou cargos de liderança em secretarias do governo do Estado da Bahia.

"A história de minha mãe fala por si. Os olhares que ela teve como Engenheira Civil fez dela um ícone desse Estado. A história dela é preservada, porém insubstituível. Agora chegou a hora de dar nossa contribuição", afirmou.

Outorga

Em sessão especial na manhã desta sexta-feira, 24, a deputada Maria Del Carmen (PT) entregou o Título de Cidadão Baiano ao ministro das Cidades, Jader Filho, em reconhecimento às ações realizadas pelo governo federal em benefício do estado. A solenidade ocorre na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Autora da homenagem, destacou o compromisso do ministro com o desenvolvimento da Bahia e a parceria com o governo estadual.

"Nós estamos entregando o título exatamente por tudo que ele já fez pela Bahia nesse período relativamente curto, mas com muito compromisso com o nosso povo. Portanto, é retribuir a ele tudo que ele tem feito e que ele está fazendo por recursos para projetos e transformações no estado da Bahia, ajudando o nosso governador Jerônimo Rodrigues, ajudando o presidente Lula, para que a gente possa cada vez mais melhorar as condições de vida do nosso povo”, afirmou a parlamentar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba André Fidalgo cidadão baiano Maria Del Carmem outorga pré candidatura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
André Fidalgo é pré candidato a deputado estadual pelo PT-BA
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

André Fidalgo é pré candidato a deputado estadual pelo PT-BA
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

André Fidalgo é pré candidato a deputado estadual pelo PT-BA
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

André Fidalgo é pré candidato a deputado estadual pelo PT-BA
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x