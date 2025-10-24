Superintendente da Desenbahia se espelha na mãe para vaga na Alba

André Fidalgo é pré candidato a deputado estadual pelo PT-BA - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Pré candidato a deputado estadual nas eleições de 2026, pelo Partido dos Trabalhadores (PT-BA), André Fidalgo, superintendente da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) vê com otimismo o cenário para o próximo pleito.

"A gente está pronto para assumir essa missão. Estou no governo desde 2009, época na qual fui convidado a ingressar na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Acredito nesse governo pelas transformações que vem fazendo na Bahia", disse.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A afirmação foi durante outorga do título de cidadão baiano ao ministro Jader Filho, nesta sexta-feira, 24, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

Filho da deputada estadual, Maria Del Carmen (PT), Fidalgo já ocupou cargos de liderança em secretarias do governo do Estado da Bahia.

"A história de minha mãe fala por si. Os olhares que ela teve como Engenheira Civil fez dela um ícone desse Estado. A história dela é preservada, porém insubstituível. Agora chegou a hora de dar nossa contribuição", afirmou.

Outorga

Em sessão especial na manhã desta sexta-feira, 24, a deputada Maria Del Carmen (PT) entregou o Título de Cidadão Baiano ao ministro das Cidades, Jader Filho, em reconhecimento às ações realizadas pelo governo federal em benefício do estado. A solenidade ocorre na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).



Autora da homenagem, destacou o compromisso do ministro com o desenvolvimento da Bahia e a parceria com o governo estadual.



"Nós estamos entregando o título exatamente por tudo que ele já fez pela Bahia nesse período relativamente curto, mas com muito compromisso com o nosso povo. Portanto, é retribuir a ele tudo que ele tem feito e que ele está fazendo por recursos para projetos e transformações no estado da Bahia, ajudando o nosso governador Jerônimo Rodrigues, ajudando o presidente Lula, para que a gente possa cada vez mais melhorar as condições de vida do nosso povo”, afirmou a parlamentar.

