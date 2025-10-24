Maria Del Carmen homenageia ministro por investimentos na Bahia

Solenidade ocorre na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) - Foto: Shirley Stolze/Ag A TARDE

Em sessão especial na manhã desta sexta-feira, 24, a deputada Maria Del Carmen (PT) entregou o Título de Cidadão Baiano ao ministro das Cidades, Jader Filho, em reconhecimento às ações realizadas pelo governo federal em benefício do estado. A solenidade ocorre na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).



Autora da homenagem, destacou o compromisso do ministro com o desenvolvimento da Bahia e a parceria com o governo estadual.

“Nós estamos entregando o título exatamente por tudo que ele já fez pela Bahia nesse período relativamente curto, mas com muito compromisso com o nosso povo. Portanto, é retribuir a ele tudo que ele tem feito e que ele está fazendo por recursos para projetos e transformações no estado da Bahia, ajudando o nosso governador Jerônimo Rodrigues, ajudando o presidente Lula, para que a gente possa cada vez mais melhorar as condições de vida do nosso povo”, afirmou a parlamentar.

A deputada ressaltou ainda a importância de programas conduzidos pela pasta, como o Minha Casa, Minha Vida, retomado no atual governo federal.

“Sim, eu tive a oportunidade de trabalhar, inclusive, na Caixa Econômica, em Brasília, na consultoria da presidência da época, e participei muito de perto no programa Minha Casa, Minha Vida. Então é um programa que a gente admira, que seja cada vez mais ampliado. O nosso presidente Lula, só no seu mandato e no da presidenta Dilma, ultrapassaram mais de 3 milhões de casas pelo Brasil”, disse.

Conforme a parlamentar, o ministro tem participado de diversas agendas no estado, firmando parcerias e ampliando investimentos em habitação e infraestrutura urbana. A homenagem, segundo Del Carmen, simboliza o reconhecimento da Bahia à contribuição do ministro “para transformar a vida das pessoas e fortalecer o trabalho do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues”.

Os Títulos de Cidadão Baiano é uma honraria concedida pelos deputados estaduais a pessoas que praticaram atos de relevante interesse social em favor da população da Bahia.