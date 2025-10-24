Menu
POLÍTICA

Lula diz que dará recado a Trump em futura reunião

Presidente Lula está em agenda pela Ásia

Redação

Por Redação

24/10/2025 - 7:25 h
O encontro deve acontecer no domingo
-

O presidente Lula (PT) afirmou que dará um recado ao mandatário dos EUA, Donald Trump, na tão esperada reunião entre os dois chefes de Estado, mas que ainda não tem data marcada.

O petista, que cumpre agenda pela Ásia afirmou que tem “todo o interesse” em se reunir com o republicano, durante o encontro de cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que começa neste domingo, 26, na Malásia.

Na oportunidade, ele afirmou que vai defender que as tarifas americanas contra o Brasil foram um “erro”. "Tenho todo interesse na reunião. Estou totalmente preparado para defender os interesses do Brasil e demonstrar que houve um erro nas tarifas impostas ao Brasil", disse Lula nesta sexta-feira, 24, na sede da ASEAN em Jacarta, capital da Indonésia.

"A tese pela qual foram impostas tarifas ao Brasil não tem fundamento, nem veracidade. Os Estados Unidos têm um superávit de 410 bilhões de dólares em 15 anos com o Brasil", e a balança não está a favor do Brasil, como também alegou Washington, acrescentou.

Leia Também:

Flávio sugere que Trump ataque barcos do tráfico no Rio: “Que inveja”
Lula e Trump devem se encontrar na Malásia
Fim do tarifaço? Lula e Trump podem ter reunião inédita na Malásia

Resolução das divergências

Lula e Trump resolveram suas divergências após meses de disputas e a imposição de tarifas punitivas devido ao julgamento e denúncias do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro (PL), aliado do republicano.

Trump tentou a aplicação de tarifas de 50% a muitos produtos brasileiros e avaliações contra vários funcionários de alto escalonamento, incluindo o juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, para punir o Brasil pelo que chamou de "caça às bruxas" contra Bolsonaro.

No entanto, os dois presidentes se aproximaram desde que tiveram uma breve conversa à margem da Assembleia Geral da ONU em setembro.

Em 6 de outubro, Lula e Trump também conversaram por telefone e mencionaram a possibilidade de uma reunião à margem da cúpula da ASEAN.

Donald Trump Lula tarifaço

x