Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IRONIZOU

Flávio sugere que Trump ataque barcos do tráfico no Rio: “Que inveja”

Senador exaltou operação da Marinha norte-americana que destruiu embarcação com drogas

Redação

Por Redação

23/10/2025 - 18:08 h
Senador Flávio Bolsonaro (PL).
Senador Flávio Bolsonaro (PL). -

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 23, sugerindo que o governo Donald Trump repita no Rio de Janeiro a operação que vem bombardeando embarcações do narcotráfico no Caribe e no Pacífico.

Leia Também:

Flávio Bolsonaro vai aos EUA monitorar aproximação de Lula e Trump
Trump autoriza CIA a derrubar Maduro e cogita invasão à Venezuela
Maduro coloca armas nas mãos do povo para enfrentar os EUA; entenda

“Que inveja! Ouvi dizer que existem barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas?”, escreveu no X, antigo Twitter, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Sua mensagem respondeu a uma publicação do chefe do Pentágono, Pete Hegseth, que mostrava um vídeo do momento em que uma lancha é atingida por um míssil disparado pela Marinha dos Estados Unidos e pega fogo.

Desde o início de setembro, o governo Trump realiza uma série de ataques contra o que apresenta como lanchas "narcoterroristas". Os EUA enviaram uma frota de caçadores, um submarino e navios de guerra para águas do Caribe com o argumento de impedir a chegada de entorpecentes por via marítima ao seu país.

As forças militares americanas reivindicaram até agora nove ataques desse tipo nas últimas semanas, com um saldo de 37 mortos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

combate as drogas Donald Trump Flávio Bolsonaro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Flávio Bolsonaro (PL).
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Senador Flávio Bolsonaro (PL).
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Senador Flávio Bolsonaro (PL).
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Senador Flávio Bolsonaro (PL).
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x