Flávio sugere que Trump ataque barcos do tráfico no Rio: “Que inveja”

Senador Flávio Bolsonaro (PL). - Foto: Geraldo Magela / Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 23, sugerindo que o governo Donald Trump repita no Rio de Janeiro a operação que vem bombardeando embarcações do narcotráfico no Caribe e no Pacífico.

“Que inveja! Ouvi dizer que existem barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas?”, escreveu no X, antigo Twitter, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Sua mensagem respondeu a uma publicação do chefe do Pentágono, Pete Hegseth, que mostrava um vídeo do momento em que uma lancha é atingida por um míssil disparado pela Marinha dos Estados Unidos e pega fogo.

How envious!

I heard there are boats like this here in Rio de Janeiro, in Guanabara Bay, flooding Brazil with drugs.

Wouldn't you like to spend a few months here helping us fight these terrorist organizations? https://t.co/mT6mZ2wAvu — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 23, 2025

Desde o início de setembro, o governo Trump realiza uma série de ataques contra o que apresenta como lanchas "narcoterroristas". Os EUA enviaram uma frota de caçadores, um submarino e navios de guerra para águas do Caribe com o argumento de impedir a chegada de entorpecentes por via marítima ao seu país.

As forças militares americanas reivindicaram até agora nove ataques desse tipo nas últimas semanas, com um saldo de 37 mortos.