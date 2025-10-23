IRONIZOU
Flávio sugere que Trump ataque barcos do tráfico no Rio: “Que inveja”
Senador exaltou operação da Marinha norte-americana que destruiu embarcação com drogas
Por Redação
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 23, sugerindo que o governo Donald Trump repita no Rio de Janeiro a operação que vem bombardeando embarcações do narcotráfico no Caribe e no Pacífico.
“Que inveja! Ouvi dizer que existem barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas?”, escreveu no X, antigo Twitter, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Sua mensagem respondeu a uma publicação do chefe do Pentágono, Pete Hegseth, que mostrava um vídeo do momento em que uma lancha é atingida por um míssil disparado pela Marinha dos Estados Unidos e pega fogo.
How envious!— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 23, 2025
I heard there are boats like this here in Rio de Janeiro, in Guanabara Bay, flooding Brazil with drugs.
Wouldn't you like to spend a few months here helping us fight these terrorist organizations? https://t.co/mT6mZ2wAvu
Desde o início de setembro, o governo Trump realiza uma série de ataques contra o que apresenta como lanchas "narcoterroristas". Os EUA enviaram uma frota de caçadores, um submarino e navios de guerra para águas do Caribe com o argumento de impedir a chegada de entorpecentes por via marítima ao seu país.
As forças militares americanas reivindicaram até agora nove ataques desse tipo nas últimas semanas, com um saldo de 37 mortos.
