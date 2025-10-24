Alerta na Liberdade: solo encharcado causa preocupação à Prefeitura

Em 72 horas, o volume chegou a impressionantes 255 milímetros em algumas localidade - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A região da Liberdade, historicamente reconhecida como área de risco na capital baiana, segue sob intensa atenção da Defesa Civil de Salvador (Codesal), mesmo após a trégua das chuvas que castigaram a cidade no início da semana.

Segundo dados da Codesal, a capital baiana registrou um volume de precipitação extremo: em pouco mais de 12 horas, o acumulado ultrapassou os 100 milímetros, superando a média histórica de 81mm para todo o mês de outubro.

Em 72 horas, o volume chegou a impressionantes 255 milímetros em algumas localidades. Na região da Liberdade, que inclui comunidades como Bom Juá e Vila Picasso, o sistema de alerta e alarme da Codesal foi acionado, demonstrando a gravidade da situação.

O perigo do solo encharcado é o principal motivo para a manutenção do alerta. O diretor geral da Codesal, Sosthenes Macedo, em entrevista ao A TARDE, enfatizou que, embora o tempo tenha melhorado, o terreno está "castigado" e "muito encharcado".

"O solo se comporta de uma outra forma. As pessoas precisam ficar atentas porque, mesmo com a aparente segurança que se dá com a abertura do tempo, qualquer movimentação nova pode ser o desencadeador de um deslizamento de terra", alertou.

A Codesal segue em regime de plantão 24 horas para atender as solicitações. No pico das chuvas, o município registrou mais de 400 chamados, com mais de 300 apenas no dia de maior intensidade, priorizando ocorrências de risco à vida.

Prevenção e novos Investimentos

Em resposta ao cenário de vulnerabilidade reforçado pelos eventos climáticos extremos – que remetem a tragédias como as de Petrópolis e São Sebastião –, a Prefeitura de Salvador tem reforçado as ações de prevenção, segundo Sosthenes.

O diretor da Codesal destaca a importância dos NUPDECs (Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil) e do programa Defesa Civil nas escolas para conscientização.

"Além disso, foram anunciados novos investimentos em obras de contenção de encostas. Um pacote de mais de R$ 130 milhões foi destinado para intervenções em 46 áreas de risco. Deste total, cerca de R$ 15 milhões serão aplicados em uma grande contenção na comunidade de Irmã Dulce (próximo à Cajazeiras), que também teve o sistema de alerta acionado durante a semana chuvosa.

Sosthenes Macedo orienta a população da Liberdade e de áreas vizinhas a ligar imediatamente para o telefone 199 ao observar qualquer sinal de risco (rachaduras, árvores caindo, inclinação de postes).