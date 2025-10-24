Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ÁREA DE RISCO

Alerta na Liberdade: solo encharcado causa preocupação à Prefeitura

Codesal orienta a população a ligar imediatamente para o 199 ao observar qualquer sinal de risco

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

24/10/2025 - 10:28 h | Atualizada em 24/10/2025 - 10:45
Em 72 horas, o volume chegou a impressionantes 255 milímetros em algumas localidade
Em 72 horas, o volume chegou a impressionantes 255 milímetros em algumas localidade -

A região da Liberdade, historicamente reconhecida como área de risco na capital baiana, segue sob intensa atenção da Defesa Civil de Salvador (Codesal), mesmo após a trégua das chuvas que castigaram a cidade no início da semana.

Leia Também:

Sobe para 12 o número de sirenes de alerta ativadas pela Codesal
Prédio desaba no Comércio após incêndio; veja o que diz a Codesal
Codesal ganha destaque com palestra na Universidade Federal de Sergipe

Segundo dados da Codesal, a capital baiana registrou um volume de precipitação extremo: em pouco mais de 12 horas, o acumulado ultrapassou os 100 milímetros, superando a média histórica de 81mm para todo o mês de outubro.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em 72 horas, o volume chegou a impressionantes 255 milímetros em algumas localidades. Na região da Liberdade, que inclui comunidades como Bom Juá e Vila Picasso, o sistema de alerta e alarme da Codesal foi acionado, demonstrando a gravidade da situação.

O perigo do solo encharcado é o principal motivo para a manutenção do alerta. O diretor geral da Codesal, Sosthenes Macedo, em entrevista ao A TARDE, enfatizou que, embora o tempo tenha melhorado, o terreno está "castigado" e "muito encharcado".

"O solo se comporta de uma outra forma. As pessoas precisam ficar atentas porque, mesmo com a aparente segurança que se dá com a abertura do tempo, qualquer movimentação nova pode ser o desencadeador de um deslizamento de terra", alertou.

A Codesal segue em regime de plantão 24 horas para atender as solicitações. No pico das chuvas, o município registrou mais de 400 chamados, com mais de 300 apenas no dia de maior intensidade, priorizando ocorrências de risco à vida.

Prevenção e novos Investimentos

Em resposta ao cenário de vulnerabilidade reforçado pelos eventos climáticos extremos – que remetem a tragédias como as de Petrópolis e São Sebastião –, a Prefeitura de Salvador tem reforçado as ações de prevenção, segundo Sosthenes.

O diretor da Codesal destaca a importância dos NUPDECs (Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil) e do programa Defesa Civil nas escolas para conscientização.

"Além disso, foram anunciados novos investimentos em obras de contenção de encostas. Um pacote de mais de R$ 130 milhões foi destinado para intervenções em 46 áreas de risco. Deste total, cerca de R$ 15 milhões serão aplicados em uma grande contenção na comunidade de Irmã Dulce (próximo à Cajazeiras), que também teve o sistema de alerta acionado durante a semana chuvosa.

Sosthenes Macedo orienta a população da Liberdade e de áreas vizinhas a ligar imediatamente para o telefone 199 ao observar qualquer sinal de risco (rachaduras, árvores caindo, inclinação de postes).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

chuva bahia codesal Defesa Civil Codesal Liberdade Salvador (BA)

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Em 72 horas, o volume chegou a impressionantes 255 milímetros em algumas localidade
Play

“Prédio QR Code” de Salvador chama atenção com fachada inspirada em tecidos africanos

Em 72 horas, o volume chegou a impressionantes 255 milímetros em algumas localidade
Play

Vídeo: casal é flagrado em ato de amor intenso no Imbuí, em Salvador

Em 72 horas, o volume chegou a impressionantes 255 milímetros em algumas localidade
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Em 72 horas, o volume chegou a impressionantes 255 milímetros em algumas localidade
Play

Destelhamentos e quedas de árvore marcam o 3º dia de chuva em Salvador

x